¡Sorpresa! La Choco retoma su lugar en Ventaneando

Sin duda alguna, Jimena Pérez ‘La Choco’ siempre será parte fundamental de Ventaneando. Algo que ha quedado en claro en más de una ocasión, pues desde que la presentadora decidió hacer una pausa en su carrera en la televisión y mudarse a España, país que se ha convertido en su segundo hogar, cada que tiene la oportunidad se da un tiempo para volver a México y retomar su lugar dentro del icónico programa de TV Azteca. Tal y como sucedió recientemente, cuando en medio de sus vacaciones de verano, las cuales ha decidido pasar en su país natal, ‘La Choco’ sorprendió a todos sus seguidores al aparecer sentada en el foro de Ventaneando, dejándose ver feliz y muy cómoda con su regreso al show que comanda Pati Chapoy, como si nunca se hubiera ausentado.

Como era de esperarse, los más emocionados por tener a Jimena de vuelta en el programa fueron sus compañeros de elenco, Daniel Bisogno, Pedrito Sola y Mónica Castañeda, quienes de lo más felices le dieron la bienvenida a la guapa presentadora, mostrándole todo su cariño y haciéndola sentir de lo más cómoda. “Les tenemos una sorpresa: la señora, Jimena ‘La Choco’ está con nosotros, recién importada de España porque llegó esta madrugada y aquí está, más bonita que nunca”, expresó Pedrito al inicio de la transmisión, haciendo que todos los conductores se unieran y ovacionaran a la periodista. Tras este cálido recibimiento, Jimena expresó: “Sigo reteniendo líquidos, pero feliz de estar aquí en mi casa, disfrutándolos, como debe de ser”, expresó de lo más emocionada.

Por otro lado, la presentadora también ha compartido parte de su experiencia en este regreso a Ventaneando, en donde la hemos podido ver bromeando con sus compañeros, caminando entre los pasillos del foro y conviviendo con todos los involucrados en el programa, llenándose de todo aquello que sin duda ama hacer y que tanto extraña. Tal y como lo expresó en una publicación que compartió en su perfil de Instagram, donde presumió el look que lució durante su participación en el programa “¡La pasión es eso que te hace tener cara de viernes todos los días! Feliz con mi familia de Ventaneando”, señaló.

El día que Pati Chapoy le propuso ser su sucesora

Sin duda alguna el profesionalismo y talento de Jimena la han puesto en un lugar muy privilegiado en el mundo de la televisión. No en vano la misma Pati Chapoy ha llegado a considerar que la esposa de Rafa Sarmiento podría ser su sucesora, algo de lo que incluso ya han hablado. “Si algún día yo decido dejar Ventaneando o me dan las gracias en Ventaneando no quiere decir que vaya yo a quedarme de manos cruzadas y vaya yo a tejer y pintar mi casa, no, yo quiero seguir haciendo cosas”, dijo Pati durante una charla que sostuvo con El Escorpión Dorado en noviembre del año pasado. Como confesó que sí ha pasado por su cabeza decirle adiós a su programa, el influencer le preguntó: “¿A quién le vas a dejar Ventaneando?”.

Para sorpresa de todos, Pati, quien hace unos meses le confesó a Mara Patricia Castañeda que Pedrito sería el sucesor perfecto, reveló que antes de pensar en él ya había hablado con la candidata que cumplió con todos los requisitos: “Mira yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tomé la decisión de quién se podía quedar, es más, hablé con esta persona, me senté con ella le dije: ‘¿Estás dispuesta?, ¿te interesa?’, ‘sí, sí me interesa mucho’, me dijo”, contó Chapoy. De inmediato, El Escorpión le preguntó de quién se trataba, a lo que Pati dijo: “No, no, ¿sabes quién fue? ¡La Choco!”.

