América Guinart regala una dosis de ternura con un nuevo posado al lado de sus nietas

Mientras una parte de la familia Fernández se encuentra en Italia disfrutando del verano, los que se quedaron también han arrancado la época más divertida del año en la playa. Tras celebrar el cumpleaños de Alexia Hernández, algunos miembros del clan hicieron sus maletas para trasladarse la propiedad que tiene El Potrillo en Punta Mita, Nayarit, desde donde esta tarde, América Guinart compartió un álbum de fotos al lado de sus dos nietas, Mía y Cayetana, quienes derrocharon ternura en este nuevo posado en el que vemos a las tres con sus atuendos más playeros, listas para disfrutar de una jornada bajo el sol.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Los Fernández llegaron ayer por la tarde a Punta Mita, según dio a conocer Álex Fernández en su cuenta de Instagram donde compartió varias imágenes de la primera vez de su bebé en la alberca: “Empezando las vacaciones con Mía Fernández”, escribió el cantante quien etiquetó en esta publicación la cuenta de Instagram de su bebé donde han compartido 3 imágenes para su comunidad de 825 seguidores. En las imágenes vemos al primogénito de El Potrillo disfrutando con su bebé quien, para ingresar a la alberca, estuvo muy bien protegida del sol con un bañador de manga larga y un sombrero blanco.

VER GALERÍA

Fue esta tarde que América Guinart dio a conocer que ella también forma parte de estas vacaciones de verano a la orilla del mar, pero no llegó sola, lo hizo acompañada de su hija Camila Fernández y su familia, pues en sus fotos robó cámara la pequeña Cayetana quien se mostró muy protectora con su primita Mía: “Inyecciones de amor”, escribió la tapatía en su feed de Instagram donde compartió dos fotos al lado de sus nietas a quienes aparecen cargando. Las imágenes causaron revuelo entre sus seguidores debido a la ternura que proyectan las niñas, sobre todo Cayetana quien, en una imagen aparece abrazando cuidadosamente a Mía, quien este 17 de julio cumplirá 4 meses de edad.

La gran ausente en esta visita a la casa de la playa fue América Fernández, la gemela de Camila, quien se hizo presente en el Instagram de su mamá donde comentó: “¡Ay mi corazón!”, haciendo referencia a la entrañable imagen de América Guinart y sus nietas. Esta no es la primera ocasión que América comparte una foto al lado de sus nietas, de hecho, fue la orgullosa abuela de las niñas quien posteó una de las primeras imágenes de Mía, la más joven de la familia. Hace unas semanas, Guinart confesó en entrevista con Ventaneando que sus nietas han sido una verdadera inyección de felicidad tras el fallecimiento de Don Vicente Fernández: “Estas nuevas vidas vinieron a ayudar muchísimo a mis propios hijos”, reveló.

VER GALERÍA

Los consejos de América a sus hijos

En aquella entrevista, América reconoció que por el amor a sus hijas, Álex y Camila han sobrellevado muy bien el duelo por la partida de su abuelo: “Lo que yo vi es que, a pesar de su tristeza, sus hijos los levantaban muchísimo, les daban ánimos. Fue muy difícil para todos, yo me incluyó, sí me dolió mucho la partida de mi papá Vicente”, explicó. Hace unas horas, América Guinart compartió un post en el que reveló los consejos que siempre les dio a sus hijos y que explican por qué son tan familiares: “No juzgues vidas ajenas. Prepárate y lucha por lo que quieres, todo requiere esfuerzo. Respeta a tu pareja. Se buen padre o buena madre. Ayuda cuando puedas (A veces es imposible ayudar a todos los que quisiéramos). Agradece siempre el cariño de la gente. Los fans son bendiciones en tu vida”.