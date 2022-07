Transformada en Cenicienta, Thalía felicita a Tommy Mottola por su cumpleaños

El ingenio de Thalía para sorprender a sus fans en redes sociales no tiene límites, sobre todo cuando se trata de celebrar algún acontecimiento especial. Esta vez, la cantante gritó su amor por Tommy Mottola, quien festejó su cumpleaños cobijado por el amor de los suyos. Y qué mejor manera de hacerlo que dedicándole una original felicitación a su esposo y padre de sus hijos, con el que lleva casada más de dos décadas. Por si fuera poco, esta muestra de cariño logró viralizarse en poco tiempo, pues la estrella se dejó ver como nunca lo había hecho; en el papel de una enamorada princesa, feliz y acompañada por su príncipe, un detalle que por supuesto le mereció lindos comentarios de sus seguidores.

Fue este 14 de julio cuando Thalía echó mano de su creatividad para hacer de este día uno de los más inolvidables. La intérprete publicó un montaje fotográfico en el que ella aparece transformada en Cenicienta y Tommy en el Príncipe Encantador. La imagen animada también fue musicalizada con el clásico tema So This Is Love, una muestra de afecto que sirvió a la cantante para poner en alto la nueva vuelta al sol de su marido, con quien ha establecido una divertida dinámica en redes sociales, siempre dispuestos a compartir con los usuarios los momentos más especiales de su vida, no solo los profesionales, sino también los acontecimientos familiares, incluidos sus aniversarios de boda o los logros de sus hijos, Sabrina y Matthew.

Aunque Thalía ni Tommy compartieron los pormenores de su festejo, la también actriz y empresaria sí le dedicó unas palabras a su esposo, siempre orgullosa de tenerlo a su lado y de la complicidad que ambos han logrado construir con el paso del tiempo, un periodo en el que han hecho realidad muchos de sus sueños, entre ellos el de formar una familia. “Feliz cumpleaños a mi amor @tommymottola, un año más celebrando a mi príncipe azul…”, escribió la mexicana en las primeras líneas de su mensaje en Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 19 millones de seguidores. Así mismo, dio vistazos a través de sus historias de su estancia en una casa de campo, espacio en el que al parecer aprovechará para relajarse y tomar un descanso junto a los suyos.

Finalmente, Thalía le deseó lo mejor a Tommy en su día, recordándole lo importante que es para ella y sus hijos la celebración de esta fecha, en la que año con año prepara gratas sorpresas para él. “¡Te amo! Te deseo mucha salud, felicidad y amor en este nuevo año de vida. Tus hijos y yo celebramos tu vida, mi amor”, dijo la estrella en su mensaje, el cual recibió miles de “me gusta” de sus fans, quienes se unieron al festejo virtual dedicando al empresario lo mejor para el inicio de su nuevo año de vida.

La emotiva respuesta de Tommy

Como era de esperarse, Tommy reaccionó feliz al detalle de su esposa Thalía, a la que le dedicó unas palabras por la especial manera en que lo felicitó públicamente. “Wow, mi princesa de cuento de hadas. Mi luz, mi amor, mi vida entera”, escribió Mottola al pie de la imagen animada. Cabe destacar que el empresario ha dado algunos vistazos de los regalos que ha recibido por su cumpleaños, entre ellos un par de gorras de Prada, un whisky y hasta un horno para hacer pizza, este último de su amigo, el conductor de televisión Jimmy Fallon, a quien agradeció por este especial presente que seguramente disfrutará al máximo, pues como es bien sabido Mottola es un gran amante de la cocina.

