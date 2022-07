Talina Fernández habla de su relación con su nieta María Levy: 'Me cuida a la lejanía'

Tras la partida de Mariana Levy 17 años atrás, Talina Fernández no se apartó ni un momento de sus nietos, en especial de María, la mayor de los hermanos, y a quien la fallecida actriz procreó durante su relación con Ariel López Padilla. Para la comunicadora, fue muy importante brindar cobijo a la pequeña, por lo que consiguió asumir legalmente su tutela, según reveló, un aspecto que marcó para siempre su conexión con la hoy fotógrafa de 26 años. Sincera, la también llamada Dama del Buen Decir habló de su estrecha cercanía con la joven, una relación que ha atravesado por diversas etapas y acontecimientos, como cuando siendo adolescente su nieta tomó la decisión de irse de su casa luego de haberse enamorado. Así mismo, dijo sentirse plena de contar su apoyo, pues a pesar de la distancia, ella siempre está pendiente de sus asuntos.

Talina abrió su corazón durante una íntima charla con el conferencista y músico Nayo Escobar, en donde afirmó que su más grande dolor siempre será la muerte de su hija Mariana. Sin embargo, por aquellos días, tuvo muy presente que debía asumir una responsabilidad, por lo que hizo todo lo necesario para poder conseguirlo. “Estaba María, que no era hija de El Pirru y entonces le hablé a Ariel López Padilla y le dije: ‘¿Puedo adoptar a tu hija?’, y me dijo: ‘Lo que sea mejor para ella, adelante’. Y adopté a María como mi hija legalmente, y estuvo conmigo nueve años…”, confesó la reconocida comunicadora, quien además afirmó sentirse muy afortunada por la dicha de ejercer su papel de abuela.

En otro instante de la plática, Talina ahondó en lo grato que ha sido fortalecer la unión con María, a quien describe con los mejores adjetivos. Por supuesto, tampoco dejó de lado el recuerdo de cuando su nieta tomó la decisión de irse de su casa por amor, aunque eso nunca prosperó. “Es una mujer extraordinaria, tú no sabes qué clase de ser humano es mi María. Y mi María, en la adolescencia, se enamoró de un señor, me dijo: ‘Buenas tardes, muchas gracias’, y se fue con un galán que no le salió tan bueno. Pero ahora tiene un galán maravilloso…”, confesó la conductora de televisión, quien en este momento asume con entusiasmo la nueva etapa profesional en su vida, ahora como participante del reality televisivo MasterChef Celebrity, en donde competirá junto a otros 19 famosos.

María nunca se aparta de su lado

Con 26 años, María tomó la decisión de emprender el vuelo y forjar su propio camino. Apasionada de la fotografía también suele viajar por el mundo para capturar con su lente extraordinarias imágenes, aunado a ello, disfruta de una relación sentimental por la que ha tenido que radicar fuera de México. Lo cierto es que la distancia no ha sido impedimento para mantener la cercanía con su abuela, así lo confesó Talina al describir parte de los cuidados que le brinda la joven. “Es fotógrafa profesional, se ha internacionalizado en Nueva York, me cuida a la lejanía, por ejemplo, me paga todas mis medicinas…”, reveló, para luego destacar estas atenciones con el sentido del humor que la caracteriza. “Es que ya sabe que la DEA me anda persiguiendo porque como tomo tantas medicinas en la mañana, la DEA anda con un helicóptero correteándome, porque me tomo seis pastillas en la mañana, María se ocupa de eso…”, agregó.

Es tal la complicidad que existe entre Talina y María, que incluso la comunicadora ha sido la musa de su nieta en varias ocasiones, posando para la cámara de la guapa fotógrafa. Tampoco podemos olvidar los instantes en que han aparecido juntas en programas de televisión, espacios en los que han refrendado el inmenso amor que las une. “Compartimos cosas y chistes maravillosos, momentos emotivos…”, apuntó Fernández.

