¿En dónde se encontraba Tristan Thompson cuando se dio a conocer su nueva paternidad?

El nombre de Tristan Thompson no siempre está ligado a su desempeño en las canchas, desde que decidió comenzar una relación con Khloé Kardashian han sido los asuntos del corazón los que lo mantienen en la mira. Desafortunadamente, sus indiscreciones románticas lo han metido en más de un embrollo. Desde aquel video comprometedor que se dio a conocer justo antes de que Khloé diera a luz, hasta la vinculación que tuvo con la ex mejor amiga de Kylie Jenner. Si esto parecía haber llegado a un límite y las cosas se mostraban por mejor camino en su relación con Khloé, en diciembre pasado estalló la bomba, una mujer daba a conocer que estaba esperando un hijo con el basquetbolista, además de anunciar el inminente nacimiento. Según se ha visto en el nuevo reality show de las Kardashians, esa fue la gota que derramó el vaso, pues parecía que la relación no daba para más. Lo que nadie esperaba es que casi 8 meses después de aquel día, se reportaría que Khloé y Tristan están esperando su segundo hijo juntos a través de un vientre del alquiler. ¿En dónde estaba el basquetbolista mientras esto pasaba?

Si al momento de los reportes, un vocero de las Kardashian confirmó la noticia y fuentes cercanas aseguraron que esto no significaba que estuvieran otra vez juntos, el basquetbolista tomaba las buenas nuevas con mayor relajación. Tristan se encuentra disfrutando del verano en Mykonos, Grecia, en donde fue captado en una de las paradisíacas playas del lugar. Además de estas imágenes, el atleta tomó su cuenta de Instagram para presumir una cena en el restaurante del famoso Salt Bae, cuyo nombre real es Nusret Gökce.

La importancia de la mención de las fechas en el comunicado oficial

Los memes y comentarios en redes sociales no se hicieron esperar cuando se dio a conocer la noticia de la nueva paternidad, pero en un claro despliegue de la maquinaria mediática de las Kardashian, el comunicado de prensa que emitieron contaba con un detalle muy importante, la fecha de concepción del nuevo bebé. “Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada, por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”, se leía en el comunicado de las Kardashian a People.

La mención de la concepción en la primera línea del mensaje se vuelve relevante al recordar que la última indiscreción de Thompson no se dio a conocer sino hasta un mes después, en diciembre. Según la misma Khloé ha contado, ella se enteró de esta situación a la par de todo el mundo, pero es sabido que Thompson estaba enterado de la posibilidad del bebé, pues ya había emprendido acciones legales en contra de la madre. El momento en el que Khloé se enteró fue documentado por las cámaras de su reality, con Kim informando a la familia y confrontando a Tristan después de saber por una publicación del Dailymail lo que estaba sucediendo.

El nuevo bebé sería el cuarto para el basquetbolista que es padre de Prince, de cinco años, True de cuatro, y Theo, el bebé que nació en diciembre y al que según su madre, Maralee Nichols, todavía no conoce. Según ha revelado People, Khloé tendría la intención de criar a su nuevo bebé con Tristan, tal como lo hacen hasta ahora con la pequeña True.

