Tras su ruptura, Belinda reflexiona: 'Me desvié un poco pero el camino ahí está'

Hay un antes y un después en la vida de Belinda. Meses atrás, la cantante estuvo a punto de contraer matrimonio con Christian Nodal, aunque las circunstancias dieron un vuelco repentino cuando la pareja puso punto final a su compromiso. La mediática ruptura además vino acompañada de la polémica, situación que la intérprete asumió con toda discreción, aunque eso nunca le impidió alzar la voz cuando fue necesario. A lo largo de los días, la estrella pop también ha abierto su corazón de manera pública, despejando algunas dudas y dando a conocer sus puntos vista sobre la manera en que solía asumir la vida, así lo dejó ver recientemente al ser cuestionada en relación con los motivos que la orillaron a volcarse de una vez por todas en su carrera, tras un tiempo de mantenerse alejada de los escenarios.

Sin hacer mención directa a los sucesos de su etapa de noviazgo con Nodal, Belinda habló de lo que le ocurrió en el pasado, confesando que tomó decisiones equivocadas y por las cuales se desapegó de su profesión, aunque tuvo la fortuna de enmendar esa circunstancia al tener claridad sobre lo que pasaba. “Pensé que otras cosas en mi vida a lo mejor eran prioridad o le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer…”, dijo durante una entrevista concedida a Los 40 Principales en España, país en el que se encuentra radicando desde hace algunos meses, no solo dando promoción a su faceta musical, sino también a la de actriz, ahora como parte del elenco de la serie de Netflix Bienvenidos a Edén.

Al ahondar en sus palabras, Belinda hizo énfasis en lo que implicó haberse enrolado en esa dinámica, lo que le permitió percatarse de que lo más importante en este instante era solo su carrera. “En este caso yo me desvié un poco pero el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo, para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a qué vienes, cuál es tu misión. Y yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí, que otras cosas a lo mejor eran más importantes…”, explicó en otro momento de la plática, visiblemente tranquila y motivada por los nuevos proyectos que tiene en puerta.

Durante la plática, en la que Belinda dejó ver que su vida personal tomó protagonismo sobre su carrera en su relación, la cantante destacó cuál es la raíz de este tipo de actitudes que suele marcar la vida de muchas mujeres, como fue su caso. Lo cierto es que la conclusión a todo lo que vivió no fue otra mas que tener claro el hecho de que su profesión es y será su mayor prioridad por ahora. “Cuando eres pequeñita a lo mejor tienes como ese sueño de toda mujer, pues de repente quieres, no sé, darle prioridad a ciertas cosas que no. Lo más importante es esto para mí y en este momento lo tengo más claro que nunca…”, afirmó la intérprete sin hacer mención directa a la boda que no pudo realizar con Nodal.

‘De los errores se aprende’

En días pasados, Belinda habló sin filtros de los acontecimientos de su entorno sentimental, evocando esos instantes en que lo suyo con Christian Nodal se hizo público por la manera en que compartió su noviazgo en redes. “Pues claro (que me arrepiento), ciento por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse”, afirmó en entrevista para Vogue España. Belinda además se mostró tan sincera que reconoció que su elección no fue la correcta: “Así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende”, explicó.

