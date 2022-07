Tras más de 15 años al aire, Paola Rojas anuncia su salida de Radio Fórmula

No hay ciclo que no se cierre, una regla que con firmeza asume Paola Rojas, quien tras varios años de dedicar su vida a informar frente a los micrófonos de la radio, tomó la decisión de despedirse de su espacio informativo en Grupo Radio Fórmula, empresa para la que trabajó por más de una década. La periodista, quien es apasionada de los medios de comunicación, reveló la razón detrás de este importante cambio en su vida profesional, pues lo único que desea en este instante es permanecer más cercana que nunca a sus hijos, Leonardo y Paulo, a quienes procreó en su pasada relación con Luis Roberto Alves Zague. Pero más allá del giro definitivo, la también conductora de Netas Divinas hizo la promesa de no abandonar a su audiencia, dispuesta a emprender nuevos caminos próximamente.

Fue durante la emisión del 13 de julio que Paola abrió su corazón con los radioescuchas para despedirse de su espacio, enteramente agradecida con todos aquellos que la apoyaron a lo largo de este periodo, haciendo una mención especial al señor Rogerio Azcárraga, fundador del grupo, y fallecido en abril pasado. “Qué bueno que me acompañan porque este es un momento muy importante. Al menos importante para mí. Me despido de Grupo Fórmula, es esta mi última transmisión, mi último programa en esta empresa que ha sido mi casa por más de 15 años… (Estoy) Agradecida con la familia Azcárraga, en especial con don Roger, hasta el cielo…”, dijo.

Conmovida, Paola no tuvo filtros a la hora de hablar del principal motivo que la llevó a dar este paso, dispuesta a reconfigurar su vida para entregarse de lleno a su familia, una tarea que a pesar de sus múltiples ocupaciones nunca ha descuidado. “Hace ya tiempo que yo venía conversando con los ejecutivos de Radio Fórmula sobre este horario, este horario de la tarde que atropella de manera importante, pues sobre todo mi vida familiar, lo digo con toda apertura. Soy mamá de dos niños en edad escolar, miren que hice magia muchos años, hice de todo…”, reveló ante el micrófono, sin olvidar hacer un breve recuento de algunos instantes en que gracias a su ingenio y energía pudo atender todos sus compromisos. “Yo ya hice este noticiero adentro de un coche para poder ver el partido de mi hijo, yo ya revisé tareas en los cortes comerciales, ¡lo que se les ocurra! Ya lo hice y estoy agotada. Quisiera que las tardes sean para mis hijos en la medida de lo posible, poder estar cercana a ellos…”, confesó.

Los nuevos planes de Paola

Con el paso de los años, Paola Rojas ha logrado consolidar una audiencia siempre pendiente de su labor informativa. Gracias a ello se ha sentido motivada para emprender una nueva dinámica sin renunciar a su público. Para este propósito la periodista hará uso de las herramientas digitales, según contó, adaptando sus horarios de trabajo a sus tiempos personales. “Creo que es el momento de optar por eso, apostar a un podcast y a poder seguirnos comunicarnos desde el mundo digital y por ende eso me permitirá tener ese tiempo en las tardes que quiero dedicar a mis hijos y administrar mis horas…”, reveló la comunicadora al asegurar que no está dispuesta a renunciar al público que por siempre la ha apoyado.

Paola también agradeció a su equipo de trabajo, con quienes afirma estableció un vínculo más allá del plano profesional, conformando una familia que a diario se involucró con ella en este proyecto. Antes de finalizar, dedicó también unas palabras a su público por permitirle crecer en su labor como periodista, reconociendo que fueron los oyentes quienes la llevaron a la radio. “¿Saben qué le agradezco a la audiencia, a los oyentes? Que ellos me trajeron a Radio Fórmula… No me recomendó nadie ni tengo un padrino en los medios de comunicación, nada. Una vez hicieron un estudio de mercado, estaban buscando a comunicadores que le hablaban a una audiencia más joven en ese entonces, y en ese estudio de mercado apareció mi nombre…”, confesó.

