¿Una nueva hermanita para Elon Musk?

El creador de Tesla es siempre protagonista de titulares por distintos motivos. Su generosa fortuna, los planes que hace con ella y los múltiples movimientos que hace con sus empresas hacen de Elon Musk un foco de atención natural, pero su vida personal no ha quedado de lado. Si su relación con Grimes ha llamado la atención los últimos meses, el millonario se puso en el candelero apenas hace unos días ante el reporte de que había sido padre por novena vez, en esta ocasión de gemelos, con una de las empleadas de una de sus compañías. La prolífica familia de Musk ha sido, sin duda, tema de conversación, tanto que él mismo ha aportado un comentario en Twitter que se ha atribuido al anuncio. Pero todo apunta a que Elon no es el único en la familia que tiene en mente la importancia de procrear. Según se ha dado a conocer en una entrevista con The Sun, Errol Musk -padre del empresario- habría sido padre nuevamente a sus 76 años. Errol contó en esta charla que hace tres años recibió a su segundo hijo con quien fuera su hijastra, Jana Bezuidenhout.

La pareja tuvo en el 2018 a su primer hijo, que ahora tiene cinco años. Al hablar de su segunda hija con Jana, Errol ha dicho: “No he checado su ADN. Pero se ve tal como mis otras hijas. Se ve como una mezcla de Rose y Tosca. Se ve tal como Rushi y se comporta como él. Así que es muy obvio, sabes. No era planeada. Pero, o sea, estábamos viviendo juntos. Se quedó aquí por 18 meses después de que Rushi nació. Pero me doy cuenta de que ella está dos generaciones atrás, mientras su madre estaba una generación atrás cuando me casé con ella. Así que cualquier hombre que se case con una mujer, incluso si se siente muy animado, va a ser lindo por un tiempo. Pero hay una gran diferencia. Y la diferencia se va a notar. Me casé con su madre cuando ella tenía 25 y yo 45. Era probablemente, la mujer más hermosa que haya visto en mi vida”.

Según contó, por esta diferencia de edades, ya no viven juntos. “El asunto es que no es práctico. Va a cumplir 35 su próximo cumpleaños. Así que está llegando ahí. Eventualmente, si sigo aquí, ella podría regresar conmigo. Es difícil. O sea, preferiría tenerlos aquí. Pero Jana vino y pasó unos días conmigo hace como seis meses y los niños comenzaron a sacarme de mis casillas. Y después los extrañé tan pronto como se fueron”, contó.

¿Una mentalidad similar a la de su hijo?

Sobre su decencia, el padre del empresario dijo: “La única cosa para la que estamos en la Tierra es para reproducirnos. Si pudiera tener otro hijo, lo tendría. No veo la razón por la que no. Si lo hubiera pensado entonces, Elon o Kimbal no existirían”. Aunque padre e hijo no tienen una buena relación, según Elon, el creador de Tesla escribió tras la noticia de su más reciente paternidad: “Estoy haciendo mi parte para ayudar a la crisis de subpoblación. Un colapso en la tasa de natalidad es el peligro más grande que enfrenta la civilización hasta ahora”.

Errol estuvo casado con la madre de Jana durante 18 años, y tiene dos hijos con ella. Es por esto que esta relación se puso en el ojo del huracán, más allá de la diferencia de edades que tienen. Sobre esto, Errol admitió que sus hijas estaban en shock cuando comenzó su relación con Jana porque la veían como una hermana: “Todavía no les gusta. Lo siente un poco siniestro, porque ella es su hermana. Su media hermana”.

