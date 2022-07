Alessandra Rosaldo de los Derbez: 'Cuando llega Aitana todo es un desborde de amor'

Hace más de una década que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez fueron flechados por Cupido. Desde ese primer instante, hasta el día de hoy, mucho ha pasado entre ambos, no solo el hecho de haber atravesado por una ruptura temporal de tres meses previo a su soñada boda en 2012, pues tras superar ese capítulo tomaron otra de las decisiones más importantes en sus vidas; dar la bienvenida a Aitana, su única hija en común. Sincera, la cantante de Sentidos Opuestos reveló cómo la llegada de la pequeña cambió por completo la dinámica al interior de la familia, en la que por mucho tiempo sus integrantes no tenían del todo claro sus respectivos roles.

Con total apertura, Alessandra conversó al ser invitada al canal en YouTube de Angie, Meli y Oli, en donde habló sin filtros de cómo el nacimiento de Aitana favoreció del todo a la relación entre los Derbez. “Aitana llegó a unirnos todavía más…”, dijo la intérprete, quien aprovechó el espacio para hacer un recuento de cómo se dieron las circunstancias con Eugenio luego de su breve rompimiento antes de casarse y planear tener una familia. “Definitivamente a partir de que regresamos, el compromiso, la boda y todo, la dinámica cambió y como que cada quien tomó su lugar. Esa era otra cosa que estaba como muy mezclada entre nosotros, el tiempo que vivimos juntos entre Aiss y yo era: ‘¿Quién es la señora de la casa?’. Los roles estaban muy confundidos, de repente Eugenio estaba entre ella y yo, yo estaba entre ellos dos, complicado…”, recordó.

Con el paso de los años, Alessandra puso todo su empeño para dar solución a esas circunstancias, por lo que buscó ayuda profesional y eso trajo consigo resultados positivos. “Yo empecé a tomar terapia, yo que empecé a sentir que me estaba volviendo loca y que no sabía cómo manejar ciertas situaciones y que no encajaba… Cuando regresamos, el anillo y el compromiso, cada quien tomó su lugar…”, explicó la cantante, quien hoy se siente muy orgullosa de los grandes logros alcanzados a nivel personal y de las bases tan sólidas que tanto ella como su esposo han podido consolidar durante el tiempo que llevan juntos.

Lo cierto es que el nacimiento de Aitana, el 4 de agosto de 2014, se dio como un acontecimiento que logró sellar el compromiso que cada uno de los Derbez asumió para que todo marchara sobre ruedas, según explicó Alessandra, feliz de la grata convivencia que existe entre los hermanos, a pesar de ser hijos de madres distintas. “Entonces ya todo empieza a fluir ya mucho más armonioso, mucho más bonito, muy diferente. Y cuando llega Aitana todo es un desborde de amor y una cosa hermosa, y los hermanos como que se unen más, obviamente está la tensión ahí…”, dijo la también actriz.

El momento en que Aitana logró conectar con sus hermanos

Alessandra se sinceró sobre otro de los instantes cruciales para la familia, que ocurrió cuando todos decidieron emprender una aventura por Marruecos para grabar el reality De Viaje con los Derbez, lo que le permitió a Aitana entender cómo está configurada su familia. “En ese viaje fue cuando Aitana como que conectó, estando todos juntos entendió: ‘Todos somos hijos de mi papá’. Le cayó el 20… En ese viaje ella entendió cómo estaba la onda familiar y eso fue muy bonito y en ese viaje, además, Aitana conectó como no había conectado antes con sus dos hermanos, con Aiss ya tenía una conexión más profunda…”, contó Rosaldo. “Cada uno es completamente diferente, los tres mayores son completamente diferentes y cada uno trae como su ingrediente especial. La verdad es que yo nunca he sentido que somos una familia diferente o una familia mezclada. Para mí así es y es tan natural que es…”, agregó en otro instante.

