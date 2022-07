Fernando del Solar y las cartas que sus hijos le escribieron tras su partida

La mirada de Fernando del Solar cambió a raíz de su duro diagnóstico de cáncer. Tras librar la batalla, luego de haber salido de un coma, supo que lo más importante era profesar a plenitud el amor por sus seres queridos, una promesa que cumplió hasta el último de sus días. Años antes de su deceso, habló de lo importante que fue para él reiterar a sus hijos, Paolo y Luciano, -a quienes procreó durante su relación con Ingrid Coronado-, el inmenso cariño que les tenía, por lo que ahora los pequeños se encargaron de refrendar ese infinito sentimiento hacia su padre, dedicándole emotivas cartas como parte de la entrañable despedida al argentino, que falleció el pasado 30 de junio a los 49 años.

Ingrid desveló ante los micrófonos los detalles de ese momento tan íntimo en familia, confesando que guiada por el consejo de su tanatóloga, sus hijos redactaron cartas dedicadas a su padre. “Esto de las cartas me lo sugirió a mí la tanatóloga, que mis niños escribieran una carta a su papá y una pregunta que yo tenía era que si era necesario que ellos estuvieran en el velorio, si era necesario que lo vieran, incluso, y ella me dijo que no era necesario que lo vieran, que era mejor que les dijera que lo recordaran en vida…”, explicó la conductora en un instante de su programa radiofónico Conectadas, que se transmite por MVS, y en el que ha contado lo duro que ha sido para ella atravesar por este periodo de duelo caminando de la mano de sus hijos.

Ingrid habló de la recomendación de su tanatóloga, misma que siguió con puntualidad como parte de este proceso que ha implicado muchas reflexiones. “Pero que sí era importante que fueran a ver la caja como para que ellos eso les ayudara a que les cayera el 20 de que efectivamente su papá murió, que no se quedaran como con esta ilusión de que a lo mejor es algo que no era cierto…”, reveló la ex Garibaldi, quien contó un poco de cómo se dio esa visita a la funeraria y todo bajo estricta discreción. “A mí me sugirieron que los llevara antes de todos, que fuéramos los primeros y que estuvieran ellos solitos en este momento para vivir esa experiencia y que después ya no regresaran…”, dijo.

El destino de las emotivas cartas a Fernando

Dispuesta a brindar a sus hijos el mayor respaldo ante la dura pérdida de su padre, Ingrid acompañó a los menores en el instante en que con su puño y letra redactaron sus respectivas cartas a Fernando, quien mantuvo un enorme apego hacia ellos. La conductora incluso reveló cuál fue el destino de estas misivas, en las que Paolo y Luciano abrieron su corazón de la manera más sincera. “Entregamos estas cartas, pedimos que lo cremaran con las cartas de mis niños y fue algo realmente sanador. Yo siento que sí les ayudó un poco a que empiecen a hacer consciencia de que esto está sucediendo y es una realidad por muy dolorosa que sea…”, confesó la también emprendedora.

En otro instante, Ingrid habló de cómo lleva a cabo el acompañamiento a sus hijos en este periodo de duelo, respetando ante todo el espacio que ellos llegaran a necesitar si desean estar solos. “De las cosas que he aprendido en esta semana es de la importancia de acompañar sin interferir, a mí la tanatóloga me envió un escrito de lo que es la filosofía de acompañar… Lo que yo les he dicho a mis hijos es: ‘Ok, ahorita quieres estar solo, está bien, pero si me necesitas estoy en mi cuarto y estoy para ti. Incluso con mis niños… el que sepan que los grandes cuidamos a los chiquitos, que ellos no nos tienen que cuidar a nosotros, porque a veces yo tengo como esta sensación que ellos no quieren lastimarme a mí a través de su propio dolor, y ellos tienen que saber que yo estoy aquí para cachar las bolas…”, afirmó.

