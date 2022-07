La emotiva reflexión de Ingrid Coronado al cumplir 48 años

En medio del sensible momento que atraviesa, Ingrid Coronado se ha permitido celebrar una fecha muy importante para ella. Y es que como cada 12 de julio, la hermosa presentadora ha festejado su cumpleaños por todo lo alto, cobijada por el amor de sus tres hijos y por el cariño de sus amigos y colegas, quienes se encargaron de consentir a la también escritora en su día. Es por eso que Ingrid ha querido agradecer a todos aquellos que se han tomado el tiempo para felicitarla, así como por las muestras que ha recibido por su cumpleaños y a lo largo de las últimas semanas, luego del fallecimiento del padre de sus dos hijos menores, Fernando del Solar, permitiéndose también compartir con sus seguidores una emotiva reflexión sobre lo que significa para ella cumplir años.

A través de su perfil de Instagram, Ingrid compartió una reel en el que mostró cómo fue que celebró su cumpleaños número 48. Una ocasión en la que recibió todo tipo de sorpresas, varios pasteles, flores, globos y por supuesto, el cariño de todos sus amigos y allegados. Al pie del video, la locutora de radio escribió unas palabras en las que se mostró agradecida por todos los buenos deseos y los lindos detalles que recibió a lo largo de su día especial. “Cumplir años y mirar atrás es como sentir dos instantes en uno: quien fuiste y quién eres”, expreso Coronado conmovida, dejando en claro lo feliz que se siente de llegar a los 48 años, plena y realizada en todos los ámbitos de su vida. “¡Gracias por consentirme y hacerme sentir como en casa! Los quiero familia”, agregó.

Como era de esperarse, las redes de Ingrid se llenaron de mensajes de parte de sus fans y amigos, quienes a través de este medio le hicieron llegar sus felicitaciones y buenos deseos. Sin embargo, el mensaje que más ha llamado la atención ha sido el que le dedicó Emiliano, su hijo mayor, quien a través de sus historias de Instagram le dedicó una emotiva felicitación a su famosa mamá. “A la mejor mamá que me haya podido acompañar en este camino llamado vida. A la más aventurera, amorosa, entregada, trabajadora, friolenta, dedicada, fuerte, inspiradora y un mujerón”, expresó el guapo jovencito, quien acompañó su mensaje de un collage de fotografías de la también actriz. “Gracias por ser parte de mi vida, ma, y que sean muchas aventuras más. Te amo”, finalizó Emiliano, quien recibió una cariñosa respuesta de su madre, quien solo expresó un sinceró “Te amo” a manera de agradecimiento.

¿Volvería a la televisión?

Luego de varios años alejada de la pantalla chica, Ingrid Coronado ha encontrado en la radio una nueva pasión. Algo que sin duda fue inesperado para ella, pues en un inicio la presentadora no se creía capaz de encabezar un programa de radio, pues nunca había hecho un trabajo similar. Sin embargo, ahora que lleva varios años haciéndolo no lo cambiaría por nada. Así lo revelo durante una charla que sostuvo con el programa Pinky Promise, en donde fue cuestionada sobre si le gustaría volver a hacer programas matutinos como en el pasado. “Me sincero, no, no volvería a Venga la Alegría”, dijo convencida.

Ingrid aclaró que su motivo tiene más que ver con la evolución de su carrera que con algún asunto personal: “Te voy a decir por qué, porque amo el radio y el radio es de lunes a viernes de 10 a 12, en el programa de Ingrid y Tamara, en MVS Noticias y para mí ese programa es lo máximo de la vida, entonces, tendría que dejar el radio para hacer Venga la Alegría, entonces no”, explicó.

