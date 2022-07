Talina Fernández habla del distanciamiento de sus nietos, Paula y José Emilio, con su papá

Con total disposición para sobreponerse de las adversidades, Talina Fernández asume cada momento de su vida. Con esta actitud no solo supo hacer frente a la lamentable partida de Mariana Levy hace ya 17 años, sino también al hecho de haber sido separada de sus nietos menores, Paula y José Emilio, a quienes su fallecida hija procreó con José María Fernández, El Pirru. Por fortuna, con el tiempo la comunicadora logró fortalecer lazos con los jóvenes, a quienes brinda su apoyo de manera incondicional, sobre todo en instantes como este en el que ellos se encuentran distanciados de su padre, según reveló en una reciente charla a corazón abierto, en la que afirmó sentirse muy afortunada por ejercer con orgullo su papel de abuela.

Sincera, Talina contó cómo una de sus prioridades siempre ha sido tener las puertas de su hogar abiertas para sus nietos, quienes incluso tomaron la decisión de vivir con ella tras las diferencias con su padre. “Ahora, cada uno de ellos ha tenido problemas con su papá. Su papá ya no les paga el colegio, no les paga nada y entonces se han venido a vivir conmigo, me están descubriendo un poco…”, dijo la reconocida conductora de televisión de Paula y José Emilio, durante una charla para el canal de YouTube concedida al conferencista Nayo Escobar. “Mis nietos, ahorita con Emilio, es un joven guapo, presente, altísimo…”, expresó.

En otro momento, Talina recordó esos días en que no le era permitido visitar a los hijos menores de Mariana Levy, por lo que ella no se dio por vencida e hizo todo para permanecer a su lado, según compartió al ser cuestionada sobre cómo ejerce su rol de abuela. “He tenido grandes momentos con ellos, no ha sido fácil. Pirru no me dejaba verlos, cuando estaba casado con Ana Bárbara me iba con María a Cancún y me quedaba en el hotel de junto a la casa de Ana Bárbara, y por la playa me iba recién operada con un calorón…”, confesó, sin olvidar agradecer las atenciones que Ana Bárbara tuvo hacia ella por aquel entonces. “Claro, no me dejaban entrar a su casa pero Ana Bárbara me mandaba un refresco, que se lo agradeceré toda la vida. Ver a mis nietos no ha sido fácil en un principio…”.

José Emilio confirma distanciamiento con su padre

Fue en enero cuando José Emilio Fernández rompió el silencio frente a las cámaras de televisión, confirmando el distanciamiento con su padre, El Pirru. En ese momento, contó que se encontraba viviendo en casa de su abuela Talina, con quien ha forjado una fuerte cercanía. “Se rompió la relación, nos separamos y ya no sé nada de él, no sé casi nada…”, dijo para el programa Ventaneando. Durante la entrevista, el joven no ahondó en los detalles que detonaron tal ruptura, aunque con toda tranquilidad reveló cómo se encontraba. “Así estoy bien, no tengo ningún problema por eso, todo pasa por algo…”, expresó.

José Emilio también aprovechó el espacio para reconocer la labor de su abuela, quien ha estado presente para tenderles una mano siempre que lo han necesitado, como ocurrió con su hermana Paula, quien de igual forma vivió con ella. “Sí, como lo hizo con Paula, la primera que saltó para recibirla cuando se peleó con mi papá fue mi abuela, y lo que hizo conmigo, yo le hablé y le dije: ‘Pasó esto… ¿me puedo ir a vivir contigo?’, y me dijo: ‘Sí, vente’ y ya llevo aquí un ratito y estoy súper feliz…”, confesó el joven, quien ha podido reconformar su vida desde entonces.

