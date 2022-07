A punto de cumplir 53 años, JLo revela sus secretos para lucir como lo hace

A lo largo de los años, JLo se ha ganado un lugar por el que luchó en la industria a través del trabajo duro y una disciplina incuestionable. Basta ver su documental con Netflix para que quede claro que se maneja con fuertes niveles de exigencia, que según ella misma explica, vienen desde casa, pues su madre siempre buscó que sus hijos fueran más allá. A punto de cumplir 53 años, se le ve mejor que nunca. Casi 20 años después de su ruptura, ella y Ben Affleck han retomado su relación y no se les podría ver más enamorados. Con películas, canciones y espectáculos en su larga trayectoria, se encuentra también pasando por un buen momento profesional. Es por esto que desde la plenitud ha querido compartir con sus fanáticos los secretos para mantenerse como lo hace, como si el tiempo no pasara por ella, luciendo fabulosa y con la energía que le permite permanecer en la cima. A lo largo de los años, mucho se ha hablado de su demandante rutina, pero ahora es ella, quien de propia voz da sus secretos.

Ha sido a través de su Newsletter, On the JLo, que ha escrito: “No valoramos el sueño. Valoramos el molernos y trabajar duro, y honestamente, nadie se ve más atrapado en esa carrera de ratas que yo. Sin embargo, he encontrado que dormir para mí es el secreto de belleza más subestimado. Es uno de los pilares de JLo Beauty y de mis 5 s’s: protector solar, suero, suplementos, (vivir) sanamente y ¡dormir!”, explica por las iniciales en inglés de todas estas palabras, “Dormir por lo menos entre 7 y 9 horas cada noche puede cambiarlo todo”.

Como ella misma explicó desde hace un tiempo, hubo un punto en su carrera en el que dejó de dormir y se mantenía en pie con apenas unas cuantas horas de sueño. Su calidad de vida decayó al punto en el que un día tuvo un colapso nervioso y tuvo que ser trasladada a un hospital. “Desde entonces, he tratado de vivir una vida muy saludable y balanceada. Mientras más duermo y más me cuido, me he dado cuenta de que es más de ser pro-vivir que anti-envejecimiento…Pienso en dormir como una pequeña máquina del tiempo. Tú te acuestas y vas a un espacio en donde te preservas y luego sales como una persona nueva, más joven de lo que eras antes”, escribe emocionada.

“A veces me despierto y dijo, ‘¡Wow! ¡Le quité 10 años a mi cara!’. Eso es lo que una buena noche de sueño puede hacer por ti y se acumula a lo largo del tiempo. Para bien o para mal, la pandemia nos hizo más lentos y eso definitivamente, me relajó y me hizo darme cuenta de que todos tenemos el control de nosotros mismos. ¡Así que duerme!”, finalizó.

Por qué el sueño es tan importante para JLo

Fue en su Newsletter también en donde contó el problema que tuvo por las pocas horas de sueño que tenía. “Hubo una época en mi vida en donde dormía entre 3 y 5 horas cada noche. Estaba en el set todo el día y en el estudio toda la noche y estaba haciendo junkets y grabando videos los fines de semana”, explicaba, “Estaba a finales de mis 20s y pensé que era invencible”. Pero las cosas cambiaron rápidamente, “Todo el trabajo y el estrés que trajo esto, sumado con no tener suficiente sueño para recuperarme mentalmente, me alcanzó”.

La cantante estaba trabajando cuando llegó el colapso, “Pasé de sentirme completamente normal pensando qué tenía que hacer ese día y de repente sentí que no me podía mover. Estaba completamente congelada…Ahora sé que era un ataque de pánico clásico producto del cansancio, pero nunca había escuchado ese término antes. Mi guardia de seguridad llegó al set y me cargó y me llegó al doctor. Para el momento que llegué, por lo menos podía hablar y estaba aterrada pensando que había perdido la cabeza”.

“Le pregunté al doctor si me estaba volviendo loca. Me dijo: ‘No, no estás loca. Necesitas dormir’”, cuenta de esa época en la que decidió hacer cambios en su vida, empezando por dejar la cafeína y ejercitándose más, “Me di cuenta de lo serias que pueden ser las consecuencias de ignorar lo que mi cuerpo y mente necesitan para estar sanos y ahí es donde comienza mi camino con el wellness”.

