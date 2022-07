Alessandra Rosaldo: 'Jamás me he sentido madrastra’ La cantante dijo sentirse afortunada de la relación que logró consolidar con Aislinn, José Eduardo y Vadhir

Su noviazgo estuvo marcado por instantes cruciales, en los que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo lograron ser conscientes de lo que deseaban; convertirse en esposos, un sueño que hicieron realidad una década atrás. Dar este paso fue muy importante para la cantante de Sentidos Opuestos, pues además asumió con total madurez el hecho de que su esposo fuera papá de tres adolescentes y cada uno de madres distintas: Aislinn, José Eduardo y Vadhir. Lo cierto es que la intérprete recuerda con claridad cómo se dio su llegada a la familia, pues los jóvenes la cobijaron de alguna manera con su cariño, respetando ante todo las decisiones de su padre. Por tal motivo, tuvo muy claro su papel, segura de que podría ser muy cercana a cada uno, sin ser precisamente una madrastra, según confesó.

Alessandra fue la invitada especial al canal en YouTube A.M.O, de Angie, Meli y Oli, en donde abrió su corazón sobre cómo fue para ella integrarse a una familia mezclada, experiencia que asegura se dio de una forma extraordinaria gracias a la actitud de los hijos de Derbez. “Imagínate lo mezclada que es nuestra familia. Eugenio tiene cuatro hijos con cuatro mujeres diferentes… Sí somos una familia completamente diferente, llevamos ya 16 años juntos, yo los conocí cuando ellos eran adolescentes. La verdad es que me fue muy bien, conocí a Aiss cuando ella tenía 20, Vadhir tenía 15 y José Eduardo 14 y la verdad los tres muy lindos niños, nos recibieron los tres con los brazos abiertos, también pues ya estaban un poco acostumbrados, entonces no fue novedad para ellos…”, contó con un toque de humor.

Durante la charla, Angie le preguntó si en algún instante de la convivencia con los jóvenes llegó a ejercer un papel maternal, dada la buena química y cercanía que logró consolidar con ellos, aunque con cada uno la relación se planteó de manera distinta. “La verdad fueron siempre muy amorosos y se fue dando la relación con cada uno de manera muy diferente pero de manera muy natural. La verdad es que yo nunca, jamás me he sentido madrastra, nunca me he sentido su mamá en ninguna parte de la vida…”, expresó Rosaldo. “En esa parte de disciplinar nunca me metí. Cuando nos fuimos a vivir juntos la única que vivía con nosotros era Aiss, los otros dos vivieron con sus mamás, entonces no me tocó esa parte de tener que disciplinar y Aiss ya era una mujer de 20 años, ya no era la chavita a la que había que estar educando…”.

¿Cómo es su relación con las exesposas de Eugenio?

Desde el inicio, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez pusieron en claro las reglas; apostar en todo momento por las buenas relaciones y la armonía al interior de la familia. Con madurez, el matrimonio ha podido conseguir ese propósito, lo que incluso se ve reflejado en el respeto que existe entre la cantante y las mamás de los hijos de su esposo. Sin filtros, Rosaldo habló de esta circunstancia. “Me llevo muy bien con una de ellas que es Silvana, la mamá de Vadhir. Con la mamá de Aiss cuando la veo también nos llevamos bien y es cordial y es respetuoso, pero las veo muy poco. A la que más he visto es a la mamá de Vadhir y con Victoria (Ruffo) pues nada más he coincidido una sola vez, de hola y adiós…”, dijo en otro momento de la charla.

Alessandra además destacó que Aitana, la hija que comparte en común con Eugenio, logró unir más a la familia. “La dinámica cambió y cada quien tomó su lugar. Esa era una cosa que estaba también como muy mezclada entre nosotros… Cuando llega Aitana es un desborde de amor y una cosa hermosa, y los hermanos como que se unen más…”, reveló la intérprete.

