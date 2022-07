Tras su operación, Cynthia Urías revela cómo se encuentra

Todo va mejor para Cynthia Urías, quien en días pasados se sinceró sobre la situación de salud por la cual tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Tras el procedimiento quirúrgico al que fue sometida el fin de semana, la conductora de televisión pudo regresar a trabajar al programa Cuéntamelo Ya!, espacio en el que puso al tanto al público de cómo se encuentra. Así mismo, agradeció por los buenos deseos que en todo momento le hicieron llegar sus seguidores, a los cuales explicó en qué consistió la operación. Así, la presentadora retoma su rutina tanto en los foros de grabación como en casa, según los vistazos que ha compartido a través de sus redes sociales.

Fue al final de la emisión del 11 de julio de Cuéntamelo Ya! que Cynthia tomó la palabra para hablar de su situación médica, visiblemente tranquila y sonriente en varios instantes, dando muestra de que su recuperación ha sido favorable. “Quiero agradecerle a toda la gente que estuvo al pendiente de mí a lo largo de este fin de semana. Como muchos de ustedes saben, y los que no les comento, el fin de semana, el viernes, tuve una intervención quirúrgica, me quitaron la matriz, el útero solamente. Los ovarios ahí quedaron...”, dijo la también actriz a cuadro, siempre dispuesta a abrirse sobre algunos temas relacionados con su vida personal, no por nada cuenta con más de dos millones de seguidores en redes.

Cynthia además se refirió al asunto de su recuperación, y dio detalle de la razón por la cual su evolución ha sido rápida, un asunto que le permitió regresar a trabajar y continuar con sus demás actividades sin ningún contratiempo. “Estoy el día de hoy aquí, estoy muy bien, gracias a Dios. Fue una operación por laparoscopia, lo cual me permite tener una recuperación rápida y con muchos cuidados…”, contó. Antes de despedirse, la conductora reiteró su agradecimiento con todos aquellos que le enviaron mensajes y estuvieron atentos a lo que ocurriera “Gracias a todos los que se preocuparon. Estoy bien, la verdad, un poquito lentecita al caminar…”, compartió en otro momento.

Doble celebración

Para Cynthia Urías no hay mayor alegría que gozar de buena salud. Y qué mejor momento que este, pues su recuperación también coincidió con el cumpleaños número 16 de su hijo mayor, José Manuel, al que procreó durante su pasada relación con Manuel Carrillo. Emotiva, le dedicó así un mensaje, con el que le reiteró el inmenso amor que le tiene. “Te amo en cada una de tus facetas, incluyendo tu adolescencia jajaja mi niño. Ahora es un joven de 16 años, me explota el corazón de amor y de orgullo. Feliz cumple mi niño grande @josecarrillourias_. ¡Te amamos!”, escribió la presentadora, que además ilustró sus palabras con algunas fotografías del álbum familiar en donde aparece su primogénito en varios instantes de su vida, desde recién nacido, pasando por la infancia y adolescencia hasta la actualidad.

Por supuesto, no pudo faltar un íntimo festejo en casa, por lo que la presentadora presumió una foto de ese especial instante en el que aparece reunida con su esposo, Jorge Cantú e hijos, además del festejado, los pequeños Jorge y Leito, como lo llama de cariño. “¡Celebrando al cumpleañero! ¡En familia todos estamos mejor, los amo! @jorgecantu3, @josecarrillourias_ @elbronquitodechicago #Leitoebebé”, escribió Urías al pie de la postal, en la cual posa la familia entera regalando una espontánea sonrisa a la cámara. Por supuesto, los usuarios se unieron a este festejo virtual, enviándole al joven felicitaciones y buenos deseos por su nueva vuelta al sol.

