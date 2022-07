Anna Ferro revela cómo lleva el duelo tras la partida de Fernando del Solar

Con el corazón en la mano, Anna Ferro habló de su sentir a tan solo unos días de la partida de Fernando del Solar. Desde entonces, la viuda del conductor de televisión se refugia en su familia, asumiendo la ausencia de su compañero como una etapa que implica atravesar por varios procesos, una circunstancia que considera dolorosa pero necesaria para poder sanar. Sincera, envió un profundo mensaje no solo para compartir cómo se encuentra, sino también para sensibilizarse con todos aquellos que transitan por una situación similar ante la pérdida de un ser querido. Así mismo, la también profesora de yoga aprovechó para aclarar lo que se ha dicho en relación con las causas del fallecimiento del argentino, reiterando que lo único cierto es lo que ella expuso en su momento.

Cercana como siempre a sus seguidores, Anna no solo habló de la fuerte razón que la motivó a exponer su testimonio, sino que además hizo una importante aclaración a todos aquellos que han seguido de cerca su historia. “No quiero que lo vean como un plan de victimismo ni nada. Espero que lo que yo pueda decir les pueda ayudar a alguien más que esté en mi situación o que esté pasando como lo mismo…”, dijo con firmeza en un clip, visiblemente tranquila y abierta a dar detalles de lo complejo que ha sido para ella enfrentar este momento, en el que incluso no hay palabras para responder a algunas de las preguntas que comúnmente suelen hacer algunas personas. “Siempre te preguntan cómo estás, es lo primero que te preguntan, y no hay forma de decir cómo estás, jamás…”, dijo.

En confidencia con sus seguidores, Anna contó cuál ha sido el pensamiento que asumió desde el primer instante para asimilar el deceso de Fernando, quien falleció a los 49 años el pasado 30 de junio. “Lo único que tenemos que hacer es atravesar el dolor, atravesar la emoción, el sentimiento, lo que estás viviendo y eso es lo que yo estoy haciendo hoy…”, afirmó en otro instante del clip, en el que brindó un importante consejo a sus seguidores, especialmente a quienes aqueja la ausencia de algún ser querido. “Si tú estás atravesando por un dolor semejante, de la despedida de un ser que amas se vale llorar. Date el chance de llorar, de estar triste, de enojarte. Tienes que atravesar todas las capas de los duelos para poder sanar…”, afirmó Ferro, quien a lo largo de estos días ha honrado públicamente la memoria de su marido.

La importante aclaración de Anna Ferro

Tan pronto se dio a conocer el fallecimiento de Fernando del Solar, surgieron varias especulaciones sobre las posibles causas que dieron pie a la recaída del conductor de televisión. Ante la incertidumbre, Anna Ferro tomó la palabra en una breve conferencia de prensa la mañana del 1 de julio para explicar lo que había ocurrido. Sin embargo, su viuda no quiso dejar pasar la oportunidad para reiterar que solo lo dicho por ella aquel día, es lo único que tiene certeza. “Todas las cosas que dicen que el 80 por ciento son mentiras, el 20 por ciento es lo que yo dije y lo hicieron y lo llevaron fiel como yo dije, no tengo por qué decirles una cosa que no es, no…”, apuntó.

Recordemos que el día en que Anna rompió el silencio sobre las causas de la muerte de Fernando, descartó que se haya debido al cáncer que el presentador argentino padeció años atrás, aunque sí reconoció que por esa razón sus pulmones resultaron afectados. “Fue muy repentino, como sabían él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados con tantas radiaciones, con 59 quimioterapias luchó y lo logró. Fue una neumonía. Para él una gripa era convertirse en algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero luchó hasta el último momento y fue muy repentino”. Para ser más específica, Anna explicó cuál fue la raíz de la recaída de Fernando, un golpe emocional del que ya no pudo sobreponerse. “Ustedes saben que hace unas dos semanas y media su papá falleció. Le dio mucha tristeza y fue una tristeza muy fuerte para él, la cual le costó mucho trabajo superar y sus defensas bajaron. Empezó una gripa normal y se fue agravando a una neumonía un par de días…”, reveló.

