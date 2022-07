‘La señora Heard está desesperada’, los abogados de Johnny Depp

Pareciera que ha pasado mucho tiempo desde que se el jurado en el caso de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard le otorgaran la razón al actor, pero, la realidad es que pareciera que eso sería solamente el comienzo de una nueva batalla legal. Como si los últimos seis años de enfrentamientos no hubieran sido suficientes, desde que se dio a conocer el veredicto, la actriz ha buscado, no solamente continuar con las mismas acusaciones en contra de su exmarido, sino que en su más reciente movimiento legal, sus abogados pidieron desestimar el juicio que dio la vuelta al mundo, pues apuntaban a una discrepancia en el jurado. Ante esto, mientras Depp continúa con su gira musical por Europa, alejado de la polémica, sus abogados han dado ya respuesta, dejando claro que nada esto influye en la decisión final que se tomó en la corte y que otorgó la razón al actor. Y es que ha de recordarse que ha quedado una deuda millonaria que Heard debe a su exmarido ante el fallo en su contra.

“La señora Heard está desesperada, la demanda después del hecho por una investigación del jurado 15, basada en un supuesto error en su fecha de nacimiento está…fuera de lugar…Más allá, el argumento de la señora Heard está basado en mera especulación”, habrían dicho los abogados de Johnny en la respuesta que entregaron a la corte según documentos conseguidos por el Dailymail. Esta respuesta se refiere específicamente a uno de los señalamientos de la defensa de Amber que apunta a que, supuestamente, uno de los jurados tendría 77 años, pero había sido representado en la corte por un hombre de 52 años con el mismo apellido y la misma dirección. Como es sabido, en Estados Unidos, los jurados son seleccionados de entre la población general y es un deber de los ciudadanos cumplir con este papel al ser llamados por la autoridad.

Sobre este tema, en el documento legal, los abogados de Johnny apuntan a que si el equipo legal de Amber tenía alguna duda o sospecha sobre uno de los jurados, lo debieron haber notificado en forma y tiempo, no después de que se perdiera el caso. Además de señalar que si bien, apuntan a que conocen la fecha de nacimiento del jurado que participó en el caso, no entregan ningún tipo de evidencia que lo apoye. Y que aún, si sus especulaciones fueran ciertas y un hijo hubiera tomado el puesto de su padre, el jurado que participó fue revisado y aprobado por ambas partes. Por supuesto, este no era el único señalamiento del equipo de Heard, que también apuntó a que la suma que su cliente tendrá que pagar es ‘exorbitante’ y describieron el veredicto como inconsistente.

El documento lee, después de enumerar los motivos por las que no encuentra motivo para desestimar el juicio: “Por todas las razones que se establecen anteriormente, el señor Depp pide respetuosamente que esta Corte niegue la petición frívola de la señora Heard en su totalidad y rechace sus estrafalarias peticiones de dejar de lado el veredicto del jurado, desestimar la denuncia o, de forma alternativa, ordenar un nuevo juicio e investigar al jurado 15”.

El final del otro conflicto legal de Depp

Mientras sus abogados ingresaron este documento en la corte de Fairfax, Virginia, en Los Ángeles ha llegado a un acuerdo con el empleado de la cinta City of Lies que lo acusaba de haberlo agredido en el set en un desencuentro en el 2017. Según The Hollywood Reporter, Depp acordó cumplir con peticiones no reveladas durante agosto, con el fin de no tener que llegar a juicio con el demandante que acusa al actor de supuestamente haberlo golpeado en 2 ocasiones. En caso de que no se cumpliera con lo acordado en 45 días, el caso se reabriría. A pesar de esto, una colaboradora de la película denunció después de la demanda, que ella tenía pruebas de que el hecho nunca sucedió, pero pareciera que con su triunfo contra Heard en la bolsa, el protagonista de Piratas del Caribe no quiere volver a la corte.

