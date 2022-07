Mijares sobre su hija Lucerito: 'Es la única mujer que me domina'

A lo largo de su 64 años, Manuel Mijares ha coincidido con mujeres que han marcado para siempre su vida. Sin lugar a dudas una de ellas es Lucero, con quien estuvo casado por casi 15 años y con quien hoy por hoy mantiene una buena relación tanto de amigos como de colegas. En el plano amoroso, el cantente se encuentra feliz, pues aunque ha procurado ser discreto, es sabido que tiene una pareja desde hace tiempo y su noviazgo es más que sólido. Y si de mujeres que importantes en la vida del intérprete se habla, no puede dejar de mencionarse a su hija Lucerito, quien es su adoración y su mayor fuente de orgullo. La joven de 17 años, quien ha demostrado tener todo para continuar con el legado de sus padres, es toda una celebridad en redes sociales, y además, según ha confesado Mijares es la única mujer que lo hace ceder.

Mijares sostuvo una amena charla con el periodista Alberto Peláez, para su canal de YouTube, y luego de hacer un breve repaso respecto a sus raíces en España y sus anécdotas junto a destacados músicos, el cantante recordó aquella presentación virtual que ofreció junto a Lucero y sus hijos en mayo del año pasado, la cual tuvo una gran recibimiento entre el público. "Hacemos el streaming, con los chavos y nuestros músicos ahí en la casa y le fue muy bien, la gente empezó a comentar que muy bien, el público empezó a comentar muy bien", recordó, antes de explicar que este concierto dio pie a nuevos proyectos. "Y de repente, la gente de Ocesa: 'Oye, ¿por qué no probamos hacer una gira?' y dije, 'por mí encantado...'", continuó, y mencionó la pesentación que él y Lucero hicieron en diciembre en Acapulco, en la que contaron con la participación de Lucerito. "Cantó La Beba, Lucerito chiquita, la recibieron muy bien", comentó sonriente, sin poder ocultar su orgullo.

Mijares explicó que a raíz de estos exitosos conciertos en los que su hija ha sido parte del programa, algunos se han aventurado a decir que él y Lucero ya habían lanzado a su hija a la escena artística. "Han respondido muy bien, pero todos dicen: '¿Pero por qué ya están lanzando a Lucerito chica?'", contó. "Estaría bien, sois su padre", comentó el anfitrión. Pero el cantante descartó, como lo ha hecho en el pasado, que su hija aún no ha hecho ningún debut profesional. "No, no, no, no estamos lanzando nada... Ella tiene que acabar su prepa, tiene que seguir con sus clases de canto...", explicó el intéprete de Soldado del Amor. Nuevamente, el cantante volvió a sacar su lado de padre orgulloso al hablar del talento de la joven, asegurando que no sólo cree que lo rebasa a él, sino hasta su guapa mamá. "No es que lo diga yo, ella canta mejor que el padre y que la madre, (canta) muy bien", aseguró.

Mijares contó que incluso, debido a su preparación y talento nato, Lucerito suele aconsejarlo y hacerle observaciones respecto a sus interpretaciones, las cuales él toma muy en serio. "'Oye, aquí te estás desafinando una cuarta', y yo, 'no, lo hice bien', (y ella): '¡No!'", contó el intérprete. "¿Te dice ella a ti?", preguntó Alberto con cierta incredulidad, dado que es más que sabido que tiene una larga experiencia en lo que hace. "Claro, es la única mujer que me domina, y yo obedezco como debe ser", comentó Manuel con buen humor.

Lucerito, dueña de un estilo único

A su corta edad, Lucerito ya tiene sus propios fans, y ello no es más que el resultado de su talento, carisma y simpatía. Mijares está de acuerdo con ello, pues si bien es consciente que de cierto modo él y Lucero han influido en su hija, ella tiene un estilo propio a la hora de plantarse a cantar. "Lucero tiene un sello propio, tendrá algo mío, tendrá algo de Lucero (su madre), pero ella tiene su estilo que poco a poco se va formando con sus clases de canto y con todo", aseguraba el intérprete en diciembre del año pasado en una entrevista difundida por Univision. "Ni me copia a mí, ni a su mamá y eso es padrísimo, yo siempre he defendido más el talento que la voz", admitió. Por su parte, la intérprete de Veleta también ha reconocido las dotes de su hija para la música, y del mismo modo ha señalado que la jovencita los aconseja. "Lucero chica nos aconseja a todos porque tiene un gran concepto y muy buen oído en cuanto a la música, nos da consejos, nos da tips a todos en la familia", confesaba la cantante en entrevista para People en Español en 2019.

