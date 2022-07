Con un entrañable posado familiar, Álex Fernández celebra el cumpleaños de su esposa

Este 11 de julio la familia de Álex Fernández se vistió de manteles largos por el cumpleaños de su esposa, Alexia Hernández, a quien el cantante le dedicó una romántica felicitación en redes, que acompañó de un álbum de fotos en la que aparece al lado de la cumpleañera y de su pequeña hija Mía, quien nació el pasado 17 de marzo. Fiel a su espíritu ranchero, el primogénito de El Potrillo aparece en estas instantáneas vestido de charro, mientras su esposa luce espectacular con un maxi vestido en un tono arena. Quien, sin duda, acaparó todas las miradas por su ternura fue la bebé quien apareció luciendo un sombrero de charro a su medida y un atuendo bordado, muy al estilo de los atuendos que usa su famoso papá.

Encantados con su bebé, Alexia y Álex posaron con la niña en los brazos quien, tan simpática como su prima Cayetana, lanzó una linda sonrisa a la cámara: “¡Feliz cumpleaños princesa Alexia! Que cumplas muchos más junto a nosotros. Te amamos con todo el corazón”, fue el mensaje que el cantante le escribió a su esposa quien, por parte, compartió otras dos imágenes de esta improvisada sesión de fotos familiar en la que uno de los escenarios fueron las caballerizas del rancho familia de los Fernández: “Mi mejor regalo”, fue la frase que la joven utilizó para acompañar estas instantáneas de este cumpleaños que será, sin duda, uno de los más especiales, pues es el primero que celebra con su bebé en los brazos.

Desde Italia, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones con Alejandro Fernández y con sus hijos menores, Valentina y Emiliano, Karla Laveaga, novia de El Potrillo, reaccionó a las imágenes de Alexia con varios emojis de corazones. También a la distancia, la cumpleañera recibió la felicitación de su cuñada, América Fernández. Quien sí formó parte del íntimo festejo que disfrutó Alexia esta tarde fue su otra cuñada, Camila Fernández quien, en compañía de su hija Cayetana formó parte de esta fiesta en la que también vimos a Doña Cuquita, viuda de Don Vicente Fernández, además de algunos otros miembros de la dinastía Fernández, como sus primas.

El festejo de Alexia

Para celebrar este cumpleaños, parte de la familia de Álex Fernández se reunió para que la festejada partiera los cuatro pasteles que Camila Fernández le mandó a hacer con temática de Winnie Pooh. Entre globos y velas con la figura de los personajes de esta caricatura, Alexia escuchó atenta Las Mañanitas con su bebé en brazos quien miró atenta a Pooh, Tigger, Piglet e Ígor. Sin duda, Álex Fernández estuvo muy al pendiente de su esposa con quien llegó al altar el año pasado, luego de una década de noviazgo. Tal como lo tenía en mente, el cantante quería escribirle a la cigüeña en cuanto se convirtieran en marido y mujer, y hoy a poco más de un año dos meses de su boda civil ya tienen a su bebé en los brazos.

Desde los primeros días de vida de Mía, la bebé se ha caracterizado por poseer un estilo guardarropa que, en ocasiones, combina con el de su mamá. Para esta ocasión especial, la bebé y su mamá no acudieron uniformadas, esta vez, cada una lució looks diferentes, mientras la cumpleañera eligió un vestido verde, la bebé robó suspiros con un pañalero rosa con falda estilo tutú que la hizo lucir como una pequeña bailarina. Por su parte, Álex también se mostró feliz festejando a su esposa pues, desde que se casó, está viviendo un sueño hecho realidad: “Desde chiquito fue como una ilusión mía ser papá, porque hay gente que a veces ni lo piensa, pero yo desde niño decía me veo de grande con mis hijos. Quería ser papá joven, me esperé a que se alinearán los planetas, estoy súper emocionado con la llegada de Mía, mi papá también, toda la familia”, comentó en febrero en entrevista con el programa Hoy.