El recuerdo de Naya Rivera a dos años de su muerte

La muerte de Naya Rivera, ocurrida el 8 de julio de 2020, sin duda ha dejado un vacío muy grande en la vida de su familia y la de sus amigos más cercanos, quienes a la distancia no dejan de recordar a la hermosa actriz a través de las vivencias que juntos lograron crear y de las fotografías que dan cuenta de la vida de la intérprete, famosa por su personaje de Santana Lopez en Glee. Tal y como sucedió recientemente, cuando algunos integrantes del elenco de la famosa serie musical rindieron un emotivo homenaje a la memoria de la también a cantante, a propósito de si segundo aniversario luctuoso.

Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue Heather Morris, quien a través de su perfil de Instagram compartió una serie de fotografías inéditas al lado de Naya, en las que ha quedado en evidencia la complicidad que existía entre ambas actrices, misma que nació en los sets de filmación de Glee, ficción en la que incluso protagonizaron uno de los romances más queridos por los fans de la serie, y que se fue fortaleciendo a través de los años. “Siempre serás mi ángel. Te extraño cada maldito día”, expresó la intérprete de Brittany en Glee.

Por su lado, el actor Kevin McHale, quien en la serie interpretaba a Artie, el chico en sillas de ruedas, también recordó a su gran amiga con algunas fotografías de la desaparecida actriz, dejando en claro el gran cariño que tenía por ella y lo mucho que extraña su presencia física, prueba de la amistad que lograron construir aún fuera de los sets de grabación. “Lo mejor que ha existido por siempre y para siempre”, expresó el artista de manera emotiva. Lo mismo hizo la actriz Jenna Ushkowitz, que daba vida a Tina en la serie, quien compartió una imagen de Naya en blanco y negro, en la que se le puede ver bailando de lo más sonriente, junto a la cual no adjunto ningún tipo de mensaje, aunque haciendo evidente su amor hacia Rivera con un emoji de corazón. .

Si bien, el padre del hijo de Naya Rivera, Ryan Dorsey, no ha emitido alguna declaración al respecto, apenas el pasado Día de las Madres, recordó a Naya con una emotiva publicación en redes sociales, en la que de forma desgarradora expresó su sentir ante su ausencia. “Me he despertado pensando tanto… Josey está con su abuela y yo estoy solo. No mando mensajes de ‘Feliz Día de la Madre’ porque parece una locura considerando todo”, comentó. “Pasar por Forest Lawn Drive siempre me traerá los recuerdos de hace dos veranos”, reconoció el actor al hacer referencia al lugar que se ha convertido en la última morada de Naya.

La tragedia que consternó al mundo

En julio de 2020, Naya rentó un bote en el lago Piru, en el sur de California, para pasear junto a su hijo, Josey. Cuando la embarcación no fue devuelta a tiempo, el personal lo buscó para encontrarlo con Josey durmiendo a bordo y con su chaleco salvavidas puesto, sin embargo, su mamá no estaba con él. La intérprete de Santana Lopez estuvo desaparecida durante cinco días antes de que la encontraran el 13 de julio. Una autopsia concluyó que la causa de su muerte fue un ahogamiento accidental, y las autoridades determinaron que probablemente la Rivera salvó a su hijo colocándolo de nuevo en el bote, pero ella no pudo lograrlo.