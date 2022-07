Humberto Zurita a tres años de la partida de Christian Bach: 'Estoy más tranquilo, más en paz'

Refugiado en el trabajo y en sus hijos, Humberto Zurita da pasos firmes para salir adelante, a tres años de la partida de su esposa, Christian Bach. Así, el actor ha logrado reconstruirse en el terreno emocional, teniendo la oportunidad de poder estar consigo mismo y de reflexionar sobre el nuevo sentido que ha tomado su vida a lo largo de este tiempo, en el que además la paz y la tranquilidad son aspectos inherentes a su presente. Con la apertura que lo caracteriza, el protagonista de la serie El Galán, habló de cómo se encuentra en estos instantes, orgulloso de los homenajes que le ha rendido a su fallecida compañera en cada uno de sus proyectos, algo que lo llena de satisfacción en todos los sentidos.

Sin filtros, Zurita contó cómo ha podido hacer frente a la ausencia de la madre de sus hijos, Sebastián y Emiliano, con quien además conformó un proyecto en el que confluyeron sus aspiraciones profesionales, no por nada fueron una de las parejas más sólidas del espectáculo desde que hicieran público su romance. Valorar todos esos aspectos fue fundamental para el actor, sobre todo durante la pandemia, época en la que hizo una profunda introspección. “Es la vida misma la que te lleva a reconciliarte contigo mismo, tienes que hacerlo. Yo pasé luego por la pandemia días de soledad, de pronto, esos días que me sentía solo, sin mi pareja porque se fue, la pandemia nos orilló todavía a estar más con uno mismo. Ahí yo fui entendiendo muchas cosas, porque son muchos ciclos por los que pasamos cuando perdemos a la pareja, sobre todo yo que tenía tantos años con ella…”, contó en entrevista para TVyNovelas.

Pero más allá de la adversidad, Zurita asume con madurez su presente, apoyado también por sus hijos, con quienes estableció un diálogo cotidiano que ha servido para sanar y mantener la unión familiar, algo que influyó en su estado de ánimo. “Ahora estoy más tranquilo, más en paz, mis hijos y yo siempre hablamos de eso…”, explicó, para luego recordar los emotivos homenajes con los ponen en alto la memoria de la actriz. “En cada trabajo que hacemos ella está en nuestro corazón, la recordamos. Puede que sea un homenaje a la vida, a comprender que son ciclos, que la naturaleza a veces es cruel y uno tiene que entenderla…”, dijo el intérprete, que a su vez ha dedicado profundos mensajes a Christian a través de sus redes sociales.

Asumir las partidas

Además de la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita enfrentó la pérdida de su madre, la señora Guadalupe Moreno, apenas en enero pasado. Sin embargo, el también productor de televisión asimila estos acontecimientos de la manera más optimista, según expresó cuando en su charla con TVyNovelas se le preguntó cómo es que ha logrado transformar el dolor. “Con amor. Es que la vida sin amor no tiene sentido…”, dijo. De igual manera, destacó la importancia de valorar el presente y de continuar con la mejor actitud. “Y los que nos quedamos en la vida debemos de estar acostumbrados a los cambios…”, aseguró.

Por otro lado, Humberto tiene muy claro el lugar inamovible que ocupa Christian en su vida, un cariño que logró trascender más allá de lo terrenal, por ese motivo ha descartado la posibilidad del volver a enamorarse, según confesó en abril de 2021 en entrevista con Mara Patricia Castañeda. “Lo que pasa es que yo no me podría enamorar. Si tú me lo preguntas a mí, ya nadie cabe en mi corazón como Christian, ya tendría que entender esa otra persona que nuestro amor tendría que ser diferente, yo tengo hijos, yo conocí el amor, afortunadamente, porque la vida sin amor no tiene sentido y yo afortunadamente ya lo conocí. Y ahora, ya me puedo divertir”, explicó.

