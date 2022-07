Raúl Araiza de los integrantes de Hoy: ‘Ha habido cosas delicadas, pero todo se arregla’

Con casi 24 años al aire, el programa Hoy ha logrado cautivar a una audiencia que se mantiene fiel a cada transmisión, atestiguando los constantes cambios en el matutino, no solo en lo que refiere al formato, sino también a la alineación de sus conductores estelares. Y aunque no es una tarea sencilla sacar adelante una producción de tal naturaleza, -una emisión en vivo de lunes a viernes con tres horas de duración-, el equipo asume con todo profesionalismo cada dificultad a la que pudieran enfrentarse, como el hecho de que en ocasiones existan diferencias entre sus presentadores, según confiesa Raúl Araiza, quien cada mañana comparte pantalla con Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley, Arath de la Torre, Andrea Escalona y Tania Rincón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la sinceridad que lo caracteriza, Araiza tomó la palabra en una reciente transmisión del programa en el que participa, Miembros al Aire, luego de que José Eduardo Derbez le preguntara que “quién contra quién”, al tratar de averiguar si existe algún roce entre los conductores del matutino del canal 2 de Televisa. “El nuestro es diario (el programa). Sí ha habido cosas delicadas pero todo se arregla, a fuerza…”, comentó el Negro al aire, dejando ver que cada uno de los integrantes de la producción tiene claridad sobre sus roles. En confidencia, el también actor reveló cuáles son las estrategias que suelen seguir tanto él como sus compañeros ante cualquier circunstancia. “Te dejas de hablar un bloque y después ya vuelves a hablarte, o hasta el otro día…”, confesó.

Araiza no tuvo filtros al compartir esta parte poco conocida de lo que ocurre fuera de cámaras, por lo que habló de lo fundamental que ha sido contar con la participación de hombres y mujeres en la conducción. Según el intérprete, esto permite de alguna mantener el equilibrio en la convivencia que se da con el día a día. “Además hay mujeres y hombres, y siempre que hay mujeres y hombres sí hay un respeto con las mujeres, a fuerza. No lo mismo que es Miembros al Aire, que son puros hombres…”, señaló Raúl, quien a lo largo del tiempo que lleva trabajando en Hoy ha logrado consolidar una grata relación con los demás presentadores de la emisión, una faceta que a su vez le ha merecido el reconocimiento del público.

VER GALERÍA

La historia de Raúl Araiza en Hoy

Fue hace casi dos décadas cuando Raúl Araiza llegó por la puerta grande al foro en el que se grababa el programa Hoy, esto tras la invitación de la entonces productora, Carmen Armendáriz. Así lo contó el intérprete durante la pasada celebración por los 23 años de la emisión. “A mí me llama Carmen Armendáriz, sólo a suplir a Jorgito Poza, un día, y luego me dice: ‘Es que quiero que te quedes’, y yo le dije: ‘Es que yo no sé ni leer, Carmen’…”, recordó con el sentido del humor que lo caracteriza. Sin embargo, nada impidió que pudiera asumir este reto, el cual lo llenó de total motivación. Así, pudo reiterar que entre todos sus talentos ser conductor también es algo que lo apasiona.

Araiza evocó aquellos días en que se integró a la familia de Hoy, sin dejar de mencionar que por esta etapa hubo una serie de cambios importantes en el programa, como la llegada de Galilea Montijo, quien hizo una mancuerna perfecta con Andrea Legarreta. “Entro yo, pero se va (Carmen Armendáriz) y nos dejan aquí a Romagnoli (Roberto), que dura muy poquito… y traen a Gali, que venía por un día. Yo entré con Angélica María, Laura Flores, Andy (Legarreta) y estaba Laguardia (Ernesto). Y ya entra la Gali a suplir…”, compartió.

VER GALERÍA