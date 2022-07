José Eduardo Derbez recuerda un incidente entre sus papás: 'Creo que por la mente de mi mamá pasaron muchas cosas'

Además de su talento en la interpretación y su inigualable sentido del humor, José Eduardo Derbez se ha ganado al público por su sencillez y transparencia. El actor suele abordar con total sinceridad distintos temas relacionados no sólo con su carrera, sino también con su vida personal: desde su relación amorosa con Paola Dalay, hasta asuntos relacionados con la famosa familia de la que proviene. En lo que respecta a la historia que protagonizaron hace años sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, el joven intérprete ha preferido mantener una posición neutral, destacando el gran amor y agradecimiento que le tiene a ambos. En una reciente entrevista, José Eduardo ha ahondado en este tema y ha recordado un incidente que protagonizaron sus padres cuando él era un niño.

José Eduardo se sinceró sobre su vida personal en una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, en la que fue cuestionado sobre las diversas versiones que han circulado respecto a cómo eran los intentos de su padre para convivir con él cuando era un niño. Fue así el actor recordó un episodio de su infancia, el cual terminó en una tensa discusión entre Eugenio y Victoria. "Él pasó por mí a la escuela, pero no avisó ni a mi mamá, ni a mi nana, ni al chofer ni a nadie, obviamente yo no lo vi mal porque yo no sabía...", compartió el intérprete de 30 años en un adelanto de la entrevista. "Yo nada más vi cuando mi papá contestó el teléfono, y e quiero imaginar cómo le habrá ido...", recordó de lo más tranquilo sobre aquel momento, incluso entre risas, pues ahora que es un adulto tiene una idea más clara de aquella situación.

José Eduardo se mostró comprensivo respecto al reclamo que en aquel momento hizo su Victoria a Eugenio. "Yo creo que por la mente de mi mamá pasaron muchas cosas, así de 'no me lo va a regresar', te puedes imaginar mil cosas", comentó. "Ya cuando llegué empezó el griterío entre ellos dos, y mi mamá me dijo: 'Métete a la casa'", contó. No es un secreto para nadie, que entre los padres de el actor no existe ahora ninguna relación, pues una vez que él cumplió la mayoría de edad, no volvieron a tener contacto. “Hace años no hablan. O sea, creo que desde que yo tenía 18 años dejaron de hablar", comentaba el protagonista de Mi tío hace un par de años en entrevista con Mara Patricia Castañeda. "(Cuando era) menor de edad, ellos se comunicaban como de ‘pasas tú por él, vienes, voy…’ Pero pues nunca se llevaron bien", confesaba entonces.

José Eduardo recordó en dicha entrevista que aunque el contacto entre sus padres empezaba de manera cordial, no tardaba en tornarse tenso. "Entonces yo decía: ‘Es que ya no pueden hablar’. Empezaba muy bonito, yo siempre me emocionaba cuando veía que hablaban por teléfono: ‘A ver, vamos a ver qué pasa’… ‘- ¿cómo estás? - Muy bien…’”, contó, señalando que la comunicación terminaba en discusión la mayoría de las veces. "Yo decía, qué bueno que están lejos, y a partir de los 18 fue de ‘ya cumplió 18, ya no me marques, ahí quedó toda nuestra relación'", contó el intérprete sobre la relación de sus padres, convencido de que era lo mejor para ellos: "Yo por mí mejor, ¿pa’ qué?", comentó.

Su relación con Omr Fayad, el actual esposo de su mamá

En su entrevista para el programa de Imagen Televisión, José Eduardo también fue cuestionado respecto a su relación con Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo y padre de los hermanos menores del actor. "Siempre tuvimos muy claro los tres, mi mamá Omar y yo, que yo tenía a mi papá", comentó el actor. "Él no iba a venir a suplir a mi papá, ni a robarle su papel, ni nada por el estilo", agregó. En junio del año pasado, el joven intérprete habló de su convivencia con el político hidalguense, a quien le guarda un gran cariño. "Nos llevamos muy bien, es una persona que admiro muchísimo, es una persona muy inteligente, muy preparada, muy completa, es una persona que aparte a mi mamá siempre la ha tratado como una reina y eso para mí ya, (es) completo…", contó entonces a Mara Patricia Castañeda. "Admiro mucho a lo que se dedica, las personas que están metidas en la política mis respetos porque no es algo fácil, porque a nadie le caes bien de ninguna u otra forma, hagas o no hagas cosas bien, y creo que ha hecho un excelente trabajo en toda su trayectoria que ha hecho de todo en su trabajo, y nos llevamos excelente", comentó sobre la profesión del esposo de su madre, quien actualmente se desempeña como Gobernador del Estado de Hidalgo.

