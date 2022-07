Paulina Rubio recuerda a Susana Dosamantes en su primer concierto tras la partida de la actriz

Luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Susana Dosamantes, ocurrido el pasado 2 de julio, los fans de Paulina Rubio se volcaron en apoyo y muestras de cariño para la cantante, cobijándola en el momento más sensible de su vida. Es por eso que, a tan solo una semana de la partida de la querida actriz, 'La Chica Dorada' ha decidido reencontrarse con su público y llenarse de todo el amor que sus fans suelen darle ahora de forma presencial, pues se presentó en un festival musical realizado en Long Beach, California, una oportunidad en la que no dudó en rendir un sensible homenaje a la memoria de su mamá, mostrándose muy conmovida ante la reacción de su público, quien la llenó de cariño en este concierto tan especial para Paulina.

Luego de cantar algunos de sus éxitos cómo Mío y Causa y Efecto, Paulina tomó el micrófono para hablar con sus fans y recordar a su madre. "Hoy quiero alzar la voz y pedirles un fuerte aplauso para mi madre", expreso la artista elevando una de sus manos hacia el cielo, mientras sus fans ovacionaban a Paulina, mostrándole así todo su cariño. "Y esto va por ustedes, por mi madre y por mi familia", agregó la intérprete, quien previamente le había dedicado este concierto a la memoria de Susana.

Horas antes de salir al escenario, Paulina compartió un emotivo video en su perfil de Instagram, en dónde mostró algunas de sus memorias más entrañables al lado de la primera actriz, el cual acompañó de un emotivo mensaje en el que dejó en claro lo mucho que extraña la presencia física de su madre, pues recordemos que Paulina era muy cercana a ella. "Dame tu luz para poder cantar hoy en el escenario. Te dedico mi vida, mamita, te extrañaré siempre", expresó la intérprete de Dame otro tequila sumamente conmovida.

La última voluntad de Susana Dosamantes

Cabe destacar que, tras la muerte de la actriz, la familia Rubio Dosamantes ha sido muy transparente a la hora de compartir con los fans de Susana la última voluntad de la artista, quien en vida le habría pedido a sus hijos que sus restos descansaran en su querido México. Así lo compartieron a través de un comunicado, en el que detallaron la forma en la que se llevarían a cabo los funerales de la primera actriz. “El cuerpo de nuestra querida Susana será cremado en la ciudad de Miami, Florida y sus cenizas serán depositadas en la Ciudad de México, cumpliendo su voluntad”, expresaron en el mensaje que ha sido enviado a los medios de comunicación.

Fue la misma Paulina Rubio quien se encargó de confirmar el fallecimiento de Susana a través de un emotivo mensaje que compartió a través de sus redes sociales, en el que completamente conmovida lamentó la partida de su madre, rindiéndole un sensible homenaje a través de sus palabras, dejando en claro lo difícil que será para ella enfrentar su día a día sin su presencia física. “Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Agradecemos totalmente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos”, compartió la cantante.

