Florence Pugh se defiende ante las críticas por su espectacular look de Valentino

La semana de Alta Costura no se limitó este año a París, sino que esta vez, Italia fue escenario de algunos de los desfiles más espectaculares de la temporada. Sin duda alguna, el más llamativo fue el de Valentino, que haciendo uso de una imagen archivo de la firma con su fundador Valentino Garavani, en la que posaba en la Plaza de España en Roma con todo su equipo del taller, se decidió presentar la nueva colección de Pierpaolo Piccioli en este histórico lugar. Con un escenario como éste, las creaciones de la firma destacaron frente a las míticas escaleras, pero si lo que se veía en la urbana pasarela llamaba la atención, lo que las invitadas llevaban no pasaba desapercibido. Anne Hathaway, Leonie Hanne y Laura Pausini fueron solo algunas de las invitadas que partieron plaza en la capital italiana, y entre ellas destacaba también Florence Pugh. Enfundada en un vestido en el Pink PP de la firma -el característico rosa que se ha vuelto una sensación en las últimas temporadas-, la protagonista de Don’t Worry Darling posó espectacularmente, sin imaginar que sería víctima de una serie de críticas.

Al parecer, las transparencias de su vestido la pusieron en el ojo del huracán, pero Florence, ni tarda ni perezosa dio respuesta a los comentarios. “Escuchen, sabía cuando usé ese increíble vestido Valentino que no iba a haber manera de que no hubiera comentarios al respecto. Ya sea negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Estaba emocionada de usarlo, ni una parte de mí estaba nerviosa. No lo estuve antes, durante ni ahora, después (de usarlo). Lo que ha sido interesante de ver y ser testigo es lo fácil que es para los hombres el totalmente destruir el cuerpo de una mujer públicamente, orgullosamente, para que todos vean. ¿Incluso lo hacen con sus títulos laborales y sus correos del trabajo en sus biografías?”, escribía haciendo referencia a los perfiles en redes sociales de estos sujetos.

“No es la primera vez y definitivamente, no será la última en la que una mujer escuchará lo que está mal con su cuerpo de parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es lo vulgar que algunos de estos hombres pueden ser. Afortunadamente, he aceptado las complejidades de mi cuerpo que me hacen ser quien soy. Estoy feliz con todos mis ‘defectos’ que no podía ni ver cuando tenía 14 (años). Muchos de ustedes querían dejarme saber agresivamente lo decepcionados que estaban por mis ‘pechos diminutos’ o cómo debía avergonzarme tener ‘el pecho plano’. He vivido con mi cuerpo por un largo tiempo. Estoy completamente consciente del tamaño de mis pequeños y no me da miedo”, continuó.

“Lo que es más preocupante e…¿por qué les dan miedo los pechos? ¿Chicos? ¿Grandes? ¿El derecho? ¿El izquierdo? ¿Solo uno? ¿Qué es tan aterrador? Me hace pensar qué les pasó para estar tan cómodos con enojarse tan públicamente por el tamaño de mis pechos y mi cuerpo. Estoy muy agradecida de haber crecido en una casa de mujeres muy fuertes, poderosas y curvilíneas. Fuimos criadas para encontrar el poder en los pliegues de nuestros cuerpos. El hacer saber que no estamos cómodas. Siempre ha sido mi misión en esta industria el decir ‘al diablo con eso y con aquello’ cuando alguien espera que mi cuerpo se ajuste a la opinión de lo que es sexy o sexualmente atractivo. Usé ese vestido porque lo sé. Si ser públicamente abusivo contra las mujeres en el 2022 es tan fácil para ti, la respuesta es que eres tú el que no sabe. Madura. Respeta a la gente. Respeta los cuerpos. Respeta a las mujeres. Respeta a los humanos. La vida se hará mucho más fácil, te lo prometo. Y todo por un par de pequeños y tiernos pezones”, finalizó haciendo referencia también a una última imagen en la que aparecía cubriendo sus pechos.

Regé-Jean Page y su muestra de apoyo

Sorprendentemente, el protagonista de la primera entrega de Bridgerton decidió salir a la defensa de la actriz compartiendo su mensaje y agregando a título personal: “Lean el mensaje. Y dense un vistazo amigos. Después vean a sus amigos y levanten la voz cuando es momento de levantarla. Cuando los chicos están fuera de lugar, digan algo. Lo extraño de la misoginia es que los hombres en verdad escuchan a otros hombres, así que haz tu parte, porque en particular, los próximos años serán un muy buen momento para escuchar y tomar responsabilidad, por el bien de todos”.

