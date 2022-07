Todo lo que tiene que hacer Carla Bruni para lucir como lo hace

Carla Bruni ha llegado más allá de las pasarelas, ha conquistado los escenarios con su seductora voz y ha demostrado su talento actoral en la pantalla grande de la mano del cineasta Woody Allen. Si bien, ha explorado diferentes disciplinas artísticas, el modelaje fue el que puso su nombre en los reflectores, por ello no fue una sorpresa que en septiembre del año pasado decidiera retomar su lugar en el mundo de la moda siendo parte del desfile de la casa francesa Balmain, que se celebró en honor al décimo aniversario del diseñador Olivier Rousteing. Su reaparición a lado de otras supermodelos de los noventa marcó un hito en su carrera, pero su regreso no ha sido nada sencillo, así lo compartió en una entrevista para la publicación francesa Madame Figaro en la que habló de los “esfuerzos indescriptibles” que hace para conversar su figura luego de casi 40 años en la industria.

La estrella italiana admitió que no se siente atraída por la “belleza pura”, para ella son más fascinantes cualidades como la gracia y el encanto; sin embargo, aseguró que preservar su apariencia conlleva sacrificios, uno de ellos es la exhaustiva rutina de ejercicios que realiza diariamente: “Tengo una figura y un estilo, quizás, pero hago esfuerzos indescriptibles para mantenerme delgada: dos horas de deporte al día, algo de barra, algo de bicicleta elíptica, un poco de pilates”.

En su opinión la belleza es también “una restricción”, una idea que seguramente atravesó su mente tras su participación en el desfile de Balmain en el que confesó haberse sentido “desestabilizada”, teniendo en cuenta que llevaba un largo periodo sin pisar una pasarela. “Considero que ya no tengo edad para eso”, mencionó al recordar la presentación de la colección Primavera/Verano 2022 en la que estuvo acompañada de otras icónicas modelos, entre ellas Naomi Campbell y Milla Jovovich.

Formar parte del evento de la marca fundada por Pierre Balmain en 1945, según dijo, le hizo experimentar sentimientos encontrados. “Se me hace muy extraño pensar que tengo la edad suficiente para ser la madre de todas las demás modelos. Y, al mismo tiempo, la moda sigue siendo parte de mi familia: me encantan los diseñadores, los peluqueros, los maquilladores, los fotógrafos…”, comentó.

Carla Bruni, de 54 años, recordó haber tenido una pubertad tardía. Una vez que cumplió los 17 años fue consciente de los cambios que sufrió su cuerpo y aprendió a valorar las miradas que le dirigían. “De repente, tuve un cuerpo y pude ver que la gente me miraba diferente en la playa. ¿Qué sentí entonces? El placer de la seducción (...) No estoy tan interesada en mí misma, pero me gusta complacer. Para complacer, para seducir sin ningún objetivo sexual”, agregó, “Complacer es mucho más interesante que ser bello”.

Su matrimonio con el expresidente de Francia

Además de hablar sobre su percepción de la belleza y el significado que tiene para ella, la cantante se sinceró acerca de su relación con el exmandatario francés Nicolas Sarkozy, una unión que la llevó a asumir el puesto de primera dama de 2008 a 2012. La modelo apuntó que asumir dicho papel “ha sido un placer y un honor”. “Fue algo sumamente serio, un gran placer y un honor representar ese papel. Conocí a gente maravillosa, fueron cinco años fantásticos con momentos muy especiales junto a un hombre extraordinario”, añadió.

Carla Bruni contó que solía tener dificultades para comprometerse, problemas que superó con ayuda de la terapia, información que compartió al hablar de la decisión determinante que fue en su vida llegar al altar con Sarkozy. “Fui reacia al compromiso, en un principio. ¿Quizás esté relacionado con mi nacimiento? Hice largos análisis que cambiaron mi vida: hoy, sólo me culpo a mí misma. El psicoanálisis tiene esa cosa buena de que dejamos de confundir lo que viene de uno mismo y lo que viene de los demás… No sé si soy mejor persona, pero soy más funcional”, dijo.

