Amber Heard se enfrenta a un nuevo problema tras el juicio contra Johnny Depp

Las presiones y preocupaciones para Amber Heard no terminan luego de haber perdido el juicio contra su exmarido, Johnny Depp, y fuera encontrada culpable por difamación, luego de que la actriz publicara un texto en el que detallaría los capítulos más oscuros de su relación con el protagonista de Piratas del Caribe, a quien acusaría de ser una persona violenta. Y es que debido al resultado de este juicio, la actriz ha sido obligada a pagarle a su ex una suma que ronda los 10 millones de dólares como reparación de daños. Una cantidad que ha declarado la misma actriz, le es imposible pagar, por lo que incluso ha recurrido a su aseguradora para poder cubrir la cuantiosa suma. Sin embargo, todo parece indicar que la compañía de seguros podría negarse a cubrir la petición de la actriz, pues a pesar de que la póliza por responsabilidad civil contratada por Amber cubre diversos delitos, entre ellos la difamación, una cláusula podría arruinar los planes de la protagonista de Aquaman.

Así lo han reportado distintos medios de comunicación como TMZ, quienes aseguran que la actriz contaría con una póliza de la aseguradora New York Marine and General Insurance Co, la cual la cubre hasta por un millón de dólares. Sin embargo, la aseguradora podría negarse a pagar la suma solicitada por Amber, pues la actriz fue declarada culpable de difamación deliberada e incluso en agravante de difamación maliciosa, por lo que la compañía podría encontrar en esta cláusula la forma de romper su trato con Heard.

Y es que de acuerdo con algunas cláusulas de su póliza, esta quedaría invalidada de comprobarse que el delito cometido se hizo con premeditación, tal y como ha sucedido en el caso de Amber, por lo que la actriz quedaría nuevamente desamparada. De hecho, el mismo medio asegura que la compañía de seguros estaría buscando la declaración de un juez que la excente de cumplir con su obligación, debido a que la actriz fue declarada culpable de haber cometido difamación de forma premeditada.

Busca invalidar el juicio

Luego de haber perdido la batalla legal en contra de su ex y de ser encontrada culpable por difamación, la actriz y su equipo legal estarían buscando invalidar el juicio, luego de haber encontrado una discrepancia en la identificación de uno de los miembros del jurado. Según detalla Radar Oline, el quipo legal de Amber habría presentado un documento en el que explican que dicha persona tendría que haber sido vetada por un problema con su identificación, por lo que se pide investigar a dicho miembro, al considerar que hay discrepancias

entre la edad de nacimiento y su identificación oficial. Y es que al parecerla persona en cuestión tenía marcada como fecha de nacimiento el año 1945, lo que "no concuerda con su edad real", como dice la moción. Algunos medios han informado de que el año correcto es 1970, un fallo que podría ayudar a la actriz a que se le conceda la opción de celebrar un nuevo juicio y reabrir el caso que tantos titulares ha acaparado en los últimos meses. Todo esto al tiempo en el que Johnny Depp intenta recuperar su vida y su carrera, alejado de todo el escándalo que lo rodeo este último año.