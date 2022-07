Danna Paola y el look nupcial con el que triunfó sobre el escenario

Aunque Danna Paola está muy enamorada de su novio Alex Hoyer, lo cierto es que por ahora ambos cantantes se encuentran disfrutando de esta linda etapa de su noviazgo, por lo que los planes de boda no figuran dentro de un horizonte cercano. Sin embargo, ese no es motivo suficiente para que la cantante no se pueda vestir de novia y regalarnos una idea de cómo se vería camino hacia al altar. Tal y como sucedió durante la pasada entrega de los Premios Miaw, ceremonia a la que Danna Paola asistió de la mano de su guapo novio y en donde se presentó sobre el escenario en una presentación que no ha dejado a nadie indiferente. No solo por la energía que la intérprete derrochó al lado de Moderatto, también por el increíble look nupcial con el que sin duda lució como toda una novia rebelde.

A través de su perfil de Instagram, Danna Paola compartió algunos detalles de su presentación en los MTV Miaw, así como del increíble look que lució durante aquella velada, una ocasión en la que la artista de 27 años hizo gala de su sensualidad en un increíble diseño de inspiración lencera con un vestido corset color blanco, el cual combinó con unas medias de encaje en el mismo tono y unas elegantes zapatillas al mismo tono, sellando todo su look con una increíble gargantilla larga de brillantes con la que enmarcó su escote.

Cabe destacar, que el look con el que Danna Paola interpretó el tema Solo quédate en silencio a dueto con Moderatto, que originalmente era de RBD, sin temor a dudas estuvo inspirado en el look de otra estrella pop que también es una de las grandes inspiraciones de Danna Paola: Britney Spears. Y es que sin duda el vestido que lució la intérprete la noche de los Miaw nos remontó a aquella icónica presentación de 2003, en la que vestida de novia, Britney se besaba con Madonna de la mano de Christina Aguilera, quien al igual que la Princesa del Pop, vestía un look nupcial inspirado en lencería femenina.

En las fotos que ha compartido Danna Paola en su perfil de Instagram, la actriz se ha dejado ver de lo más enamorada al lado de Alex Hoyer, quien acudió a la premiación para mostrarle su apoyo a su guapa novia, quien sin duda fue una de las grandes ganadoras de la noche, pues además de triunfar sobre el escenario al lado de Moderatto, la intérprete también se llevó a casa el premio en la categoría Celebrity Crush.

Un cumpleaños muy especial

Después de una emocionante cuenta regresiva, Danna celebró su cumpleaños el pasado 23 de junio, ocasión que festejó junto a sus amigos más cercanos con un inolvidable fin de semana en Tepoztlán, Morelos. Desde temprano, la joven cantante fue arropada por el cariño de sus fans y seres queridos, pero sin duda una de las felicitaciones que más llamó la atención fue la de su novio, ya que los dos suelen ser discretos en redes sociales. "A mi persona favorita de este mundo... ¡Feliz cumpleaños!", escribió Alex en sus Instagram Stories, compartiendo una imagen a contraluz de ambos abrazados. "Eres lo más hermoso que me pasó en esta vida, te deseo todo lo que te haga feliz en este mundo, eres un ser de admirar en todos los sentidos... Sigue brillando. Te amo", agregó en su mensaje, en el cual la cantante retomó esta imagen en su cuenta.