Selena Gomez y su look más 'chic' con el que brilló en París

Selena Gomez no teme apostar por prendas clásicas o tendencias de décadas pasadas, así lo dejó ver durante la premiere mundial de la segunda temporada de su exitosa serie Only Murders in the Building, evento en el que lució un vestido con el que recordó los tradicionales tonos metalizados de los años veinte, pero que trajó a la actualidad con un diseño cut out. Esta habilidad suya de combinar lo clásico con las siluetas de temporada volvió a hacerse presente en la Semana de la Alta Costura en París, donde fue recibida por una multitud de fans. La polifacética artista llegó a la capital francesa derrochando elegancia y frescura con un conjunto casual de dos piezas que, sin lugar a dudas, está inspirado en el estilo sofisticado e intemporal que nació de la mano del movimiento mod en la década de 1960.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Selena Gomez, la musa de inspiración para lucir el vestido strapless en tendencia

Selena Gómez se disculpa con los fanáticos de Hailey Bieber, tras acusarla de burlarse de ella

La estrella del pop, que está a un par de semanas de celebrar sus 30 primaveras, arribó a la llamada Ciudad de la Luz para hablar de los nuevos productos de su marca Rare Beauty en una tienda de Sephora. Durante la presentación, la actriz causó sensación con un traje a cuadros en blanco y negro, conformado por un crop top de manga corta y una mini falda. El diseño pertenece a la casa de moda Alaïa y está elaborado en tejido de jacquard.

A juego con su look llevaba un bolso negro en forma de corazón “Le Coeur” de la colección invierno-primavera 2022 de la mencionada marca. Para completar su look optó por unas zapatillas blancas brillantes de tacón alto de aguja y dejó su cabello suelto lacio, parcialmente peinado hacia atrás con un ligero volumen que acentuó aún más ese toque de los años sesenta, un estilo que ya la hemos visto adoptar en alfombras rojas de premios o estrenos de cine.

En cuanto a la joyería, Selena Gomez se decantó por piezas de la maison Messika. Además de portar unas arracadas grandes, lució unos anillos Divine Enigma, accesorios que forman parte de la colección de Alta Joyería Beyond The Light, la cual hace un homenaje al Antiguo Egipto bajo la visión de Valérie Messika.

VER GALERÍA

La cantante, quien siempre se ha caracterizado por su buena disposición para tomarse fotografías y mantener un estrecho contacto con sus fans, se detuvo para saludar a todos aquellos que la esperaban a la entrada de la tienda. A su paso por las calles parisinas, se mostró muy sonriente y alegre, tal como lo han registrado la prensa y sus seguidores en redes sociales.

Selena Gomez confiesa cuánto le afectó usar maquillaje desde los 7 años

Ésta ha sido su más reciente aparición en público tras su participación en el estreno de la segunda entrega de la serie que protagoniza a lado de los reconocidos comediantes Steve Martin y Martin Short. Sin olvidar su inesperada presencia en la boda de Britney Spears, que se llevó a cabo a principios de junio, donde posó a lado de estrellas como Paris Hilton, Drew Barrymore y Madonna.

VER GALERÍA

El último gran lanzamiento de Selena Gomez

A lo largo de los últimos años se ha convertido en una referente de estilo dentro de la industria debido a su impecable gusto y versatilidad. No sólo posee un gran sentido para la moda, también se ha erigido como una firme luchadora en contra de los cánones de belleza y los estereotipos.

De hecho su línea de maquillaje Rare Beauty -una marca vegana y libre de crueldad animal- nació de la idea de realzar la belleza natural de las personas, así como difundir un mensaje de amor propio y aceptación. A finales de junio presentó The Kind Words, una nueva colección que incluye un set de labiales y delineadores mate suaves.

VER GALERÍA