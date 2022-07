José Eduardo Derbez y Paola Dalay presumen su amor en su primera alfombra roja

El amor de José Eduardo Derbez y Paola Dalay va viento en popa. Y es que a pesar de que la pareja suele ser muy discreta a la hora de compartir los detalles de su relación, en ocasiones se dejan ver en sus redes sociales de lo más enamorados, celebrando las ocasiones más especiales. Tal y como sucedió durante la reciente entrega de los Premios Miaw que organiza la cadena MTV, una ocasión en la que José Eduardo y Paola presumieron su amor en la alfombra roja, siendo esta la primera vez que acuden a un evento parecido como pareja, por lo que su presencia causó revuelo entre los asistentes.

A través de sus redes sociales, José Eduardo ha compartido algunos detalles de su asistencia a los Premios Miaw, en donde lo pudimos ver de lo más guapo, vistiendo un increíble look en color negro, el cual coordinó con el de su guapa novia, quien lució perfecta para la ocasión en un minivestido negro, el cual combinó con unos increíbles guantes dorados, con los que le dio el toque de glamour a su atuendo. Como era de esperarse, la pareja causó sensación a su llegada a la alfombra roja, pues no dudaron en presumir su amor por todo lo alto y protagonizar por primera vez una alfombra roja.

Sin duda alguna, José Eduardo Derbez atraviesa por un buen momento tanto a nivel profesional como personal, pues sin duda su romance cada día se fortalece cada día más y él no podría estar más feliz con Paola. Tal y como lo dejó en claro durante una reciente charla que sostuvo con la periodista Inés Moreno para su canal de Youtube, en donde detalló los aspectos de la personalidad de Paola que más le gustan. “Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita. Me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír”, expresó el intérprete.

¿Hay boda a la vista?

Aunque Paola y José Eduardo están muy enamorados y llevan más de dos años de relación, lo cierto es que se encuentran disfrutando al máximo de su noviazgo, sin pensar mucho en el futuro y enfocándose en el presente. Sin embargo, al verlos tan felices, no han podido escapar de los cuestionamientos sobre si es que ya han pensado en casarse o formalizar de alguna forma su relación. “No, no, no, ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos", comentaba el año pasado en entrevista para el programa Hoy.

Y aunque en esta oportunidad dejó clara su postura respecto a comprometerse y casarse, se mostró abierto ante la idea de incursionar en el futuro en la paternidad. "No, quién sabe, ahorita no, aunque bueno, a esta edad mi papá ya tenía a Ais y a Vadhir, entonces vamos bien, no he tenido ninguno, más adelante sí quiero, pero ahorita estoy concentrado, como te digo, en el trabajo", confesó.

