Ximena Navarrete revela que está en cuarentena por Covid-19 Después de más de dos años y medio de pandemia, la ex Miss Universo enfrenta por primera ocasión con el virus

Después de hacer historia al posar, en exclusiva para ¡HOLA!, en un entrañable reportaje en el que, por primera ocasión, las tres ex Miss Universo mexicanas compartieron una sesión fotográfica, Ximena Navarrete reapareció en redes sociales para anunciar que, tras dos años y medio de pandemia, enfrenta por primera ocasión al Covid-19. Desde su habitación, donde se encuentra aislada del resto de su familia para evitar contagios, la tapatía compartió con sus seguidores en Instagram la noticia. Según dio a conocer se encuentra en los últimos días del padecimiento, por lo que está segura que pronto obtendrá su resultado negativo.

Con una imagen en la que luce un buen semblante, Ximena Navarrete escribió: “Después de dos años y medio de estar invicta Coronavirus”. Aunque la ex Miss Universo no detalló si su pequeña Ximena, también se contagió, en otra parte del mensaje escribió: “Ya casi vamos de salida”. Quien sí dio negativo fue Juan Carlos Valladares, su esposo, quien en los últimos días ha estado muy activo en su cuenta de Instagram compartiendo imágenes de los compromisos que ha cumplido en su cargo público en el Gobierno de San Luis Potosí donde hace unos días se reunió con la secretaría de Economía, Tatiana Cluthier.

Desde el inicio de la pandemia, Ximena Navarrete había estado siendo muy cuidados con los protocolos sanitarios para evitar contagios, de hecho, en enero pasado, su esposo, Juan Carlos Valladares dio positivo al virus; sin embargo, tanto Ximena como la bebé dieron negativo. En aquella ocasión, el político compartió con sus seguidores su sentir, tras aislarse de su esposa y de su hija: “Lo que más extraño es que llevo 10 días sin estar con ellas”, escribió el empresario en un texto que posteó en sus redes: “Pero gracias a Dios ninguna de las dos se contagiaron”, añadió el esposo de la exMiss Universo.

Aunque Ximena no reveló desde cuándo se encuentra en cuarentena, señaló que ya lleva varios días, al menos en Instagram no había publicado nada desde finales de junio cuando hizo una compilación de las imágenes más especiales de este mes. Como ocurre desde diciembre que recibió a su bebé, para la tapatía no hay fotos más hermosas que las de su bebé quien, en una de las instantáneas aparece con un atuendo de Minnie Mouse y en otras la vemos al lado de su papá. Desde que nació su hija, la tapatía ha convertido Instagram en el álbum de fotos más especial de la pequeña quien, hace un par de meses, formó parte de la primera portada familiar que los Valladares Navarrete protagonizaron para ¡HOLA! el día que Ximena recibió el sacramento del bautismo.

El bautizo de Ximena

Aprovechando que los contagios habían bajado y que muchas restricciones por la pandemia se habían levantado, en abril pasado, Ximena y Juan Carlos convocaron a familiares y amigos al bautizo de la bebé: “Representa un día súper especial, un día de mucha emoción, el día del Bautizo de nuestra bebé. Gracias a Dios tenemos una bebé sana, fuerte, feliz, que come súper bien y nosotros estamos enamorados de nuestra princesa”, comentó la tapatía en entrevista para ¡HOLA! Tv. Sobre quienes presentarían a la niña en la Iglesia dijo: “Los padrinos son las personas más cercanas a nosotros que son el hermano de Juan Carlos, Alejandro y su esposa Miriam, y su mi hermana Mariana y su esposo Sergio, son personas que adoran a nuestra niña y van a estar siempre a su lado”, detalló la ex Miss Universo quien el día del bautizo de su hija también celebró su quinto aniversario de bodas con Juan Carlos Valladares.