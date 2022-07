Galilea Montijo habla de su relación con su hijo, y explica por qué lo llegó a sentir distante

A principios de mayo, Galilea Montijo sorprendió a sus fans al sumarse a la planilla de Netas Divinas. La conducora, que por años ha sido titular del matutino Hoy, se sumó al programa de Unicable en el que además participan Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval. En este espacio, la guapa tapatía a podido mostrar al público su faceta más íntima, pues a menudo comparte vivencias personales, así como opiniones y posturas ante los diversos temas que se abordan en la emisión. Hace poco, la presentadora abrió su corazón para hablar de su padre, admitiendo que durante mucho tiempo su relación fue prácticamente nula. Ahora, Galilea ha abordado otro importante aspecto de su vida: la maternidad, y ha revelado que en cierto punto llegó a sentir distante a su hijo Mateo.

En la más reciente emisión de Netas Divinas, las conductoras hablaron de la paternidad desde distintos ángulos. "Si tú por un día fueras literalmente el papá de tu hijo, ¿cómo sería?", planteó Ángela, la voz del programa a Galilea. Ella no tuvo que pensar mucho su respuesta y de inmediato contestó: "Uy, me encantaría". La conductora ahondó en su respuesta y habló de la estrecha relación que su hijo mantiene con su padre, Fernando Reina. "Porque lo veo cómo se divierte con el papá. De hecho Fer y yo lo comentábamos porque de repente empecé a sentir distante a Mateo de mí, y no, lo que pasa es que se divierte mucho con el papá", explicó.

La estrella de Hoy reveló que incluso su marido le sugirió un plan para ayudar a reforzar su vínculo con Mateo, quien en marzo pasado cumplió 10 años. "Me dijo: 'Yo creo que te haría falta un viaje con él'. Entonces tengo programado un viaje con él, literal de fin de semana", contó, detallando que incluso tiene considerado ausentarse un par de días del trabajo para disfrutar de esta aventura con su hijo. "Es que sí me hace falta esa parte de divertirme con él, mamá e hijo, porque es muy padre ver a papá con los hermanos (de Mateo, los hijos del primer matrimonio de Fernando Reina), porque esta parte está increíble...", expuso, antes de reconocer laz razones por las que no ha podido integrarse al cien por ciento a esta dinámicas familiares. "Yo no sé nadar, se los confieso, y él ama el mar como su papá, se la pasan increíble, hablan cosas de hombres y a mí me da mucha envidia", admitió.

Retomando el planteamiento de Ángela, Galilea confesó que le gustaría vivir esa experiencia y sentir esa misma complicidad con Mateo. "Entonces me visualizo así, con Mateo muerto de la risa conmigo, platicando cosas como lo hace con papá", comentó. "Y yo nadando, como la Sirenita", agregó bromista. "Así me lo imagino, me encantaría, pero bueno, lo haré con un viaje... ¡de compras!", soltó nuevamente haciendo gala de su buen sentido del humor, pues claramente no es el plan que un niño de su edad disfrutaría más.

La maternidad, el regalo más bello que le dio la vida

En marzo de 2012 la vida de Galilea Montijo cambió por completo con el nacimiento de Mateo, su único hijo, y quien es su mayor adoración. Aquel momento quedó marcado para siempre en su memoria, y la conductora lo recordó hace unos años en una entrañable entrevista para el programa Hoy. "Tenía que estar 5:30 en el hospital, llego, a las 6:00 me empezaron a poner un suero que me daba unos dolores. Me acuerdo perfecto cuando íbamos entrando al quirófano, ya sabes yo diciendo: ‘Diosito, que todo salga bien'", dontaba la presentadora en 2019. A su vez, reconoció que el momento en el que lo vio por primera ocasión fue sumamente conmovedor y rebasó por mucho las expectativas que tenía de ese primer encuentro: "Yo lo único que quería era verlo, estaba muy ilusionada por conocerlo, ya cuando lo sacan, se detiene el mundo", contó. Ahora con Mateo siendo un niño grande, Galilea admite que echa de menos a su bebé: "Yo lo extraño mucho, yo sé que los hijos tienen que crecer, pero cómo lo extraño de bebito", admitió, e incluso confesó que si las circunstancias hubieran sido distintas (debutó como madre a los 38 años), se se hubiera animado a tener más hijos. "Tampoco siento que me falte, me quedé con las ganas, sí, pero no creo que me falte, porque soy muy feliz con puro hombre en mi casa", comentó.

