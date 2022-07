Fátima Molina cuenta qué ha pasado a varios meses de la explosión en el edificio que vivía

Un suceso irrumpió la calma de Fátima Molina, cuando en agosto de 2021 se registró una explosión en el edificio que habitaba al sur de la Ciudad de México. Aquel día, los vecinos del inmueble fueron desalojados, mientras que 22 heridos tuvieron que ser trasladados al hospital. Lamentablemente las autoridades también reportaron la muerte de una persona. Por fortuna, tanto la actriz como su hermana lograron salir ilesas de la situación, misma que llevó a los afectados a emprender un proceso legal con el objetivo de resarcir los daños provocados por el accidente detonado por una fuga de gas. Sincera, la protagonista de la telenovela Te Acuerdas de Mí habló de cómo marcha todo hasta el momento y de la actitud con la que asume ese episodio.

Fátima se sinceró en un reciente encuentro con la prensa, asegurando que a poco de cumplirse un año de lo ocurrido, ni ella ni sus vecinos han tenido una resolución en el caso. “No, sigue, yo me podría quedar aquí contándote, sigue…”, dijo durante su asistencia a la presentación de la serie para Disney en la que participa, Papás por Encargo. La actriz también puntualizó en lo importante que fue para ella pasar la página de ese suceso, enfocada en otros aspectos de su vida mientras disfruta de sus éxitos profesionales, por lo que explicó cómo se encuentra. “Yo estoy bien ahora, yo ya di un paso adelante, estoy en otro momento de mi vida…”, afirmó visiblemente tranquila y con la apertura que la caracteriza.

Sobre el proceso legal que se lleva a cabo, Fátima dio una actualización y expuso su postura ante cualquier circunstancia para la que ella pudiera ser requerida. “Eso se sigue arreglando y como saben las cuestiones legales pueden durar años…”, afirmó en otro momento de la charla, sin ahondar en más detalles. “Yo solamente estoy a la espera de lo que me digan y no puedo quedarme enganchada ahí…”, explicó. Recordemos que en su momento, la intérprete reorganizó sus planes luego de lo acontecido, por lo que tuvo que irse a vivir con su hermana, según contó meses atrás en otra entrevista.

Con nuevos aires, la actriz asume el aquí y el ahora, pues más allá de los inconvenientes que trajo consigo aquel incidente, logró mantener la estabilidad en su vida. Por supuesto, se encuentra feliz de las oportunidades profesionales y las puertas que ha logrado abrir durante este periodo, motivada por los nuevos retos que vienen para ella, como el estreno de esta serie. “Afortunadamente tengo trabajo, tengo en qué pensar y lo digo afortunada porque es un privilegio, lo aprovecho y estoy acá presentando esta serie en este momento…”, dijo sonriente ante las cámaras para concluir así el tema de la explosión de su departamento en Avenida Coyoacán.

La aclaración de Fátima Molina

Días después de lo ocurrido, Fátima pudo acudir con el apoyo de las autoridades al lugar del siniestro, quienes la apoyaron para ingresar a su departamento. Sin embargo, los rumores la colocaron en la mira, por lo que de inmediato envió un mensaje para aclarar la situación. “Solo para aclarar, yo no he hecho mudanza ni he usado ‘mis influencias’ para sacar mis cosas del departamento en el que vivía, como dice una persona que no conozco, y que evidentemente no me conoce. He sacado lo que las autoridades me permitieron como a muchos vecinos más”, dijo en agosto de 2021. “He entrado sola al departamento sólo con fiscalía y peritaje, nadie más. Siempre con los protocolos que ellos nos indican. Dejemos de mentir y de creer mentiras…”, señaló.

