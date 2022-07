José Eduardo Derbez se sincera sobre sus amores pasados y revela por qué les pidió perdón

Después de permanecer un tiempo en las filas de los solteros, José Eduardo Derbez se dio un nueva oportunidad en el amor, aunque prefirió mantenerlo en secreto por varios meses. Finalmente decidió confirmar que su corazón ya tenía dueña y hoy es más que sabido que está feliz y enamorado de Paola Dalay, con quien en octubre celebrará su tercer aniversario. En su momento, el actor explicó que la razón por la que prefirió mantener esta historia de amor lejos de los reflectores fue el hecho de que, en su noviazgo anterior, fue alcanzado por rumores y especulaciones, por lo que buscaba evitar en lo posible que se repitiera ducha situación. Sincero como suele serlo, el intérprete se ha sincerado sobre algunos romances que mantuvo en el pasado, en los que llegó a considerar pedir perdón, arrepentido por la manera en que se condujo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En el más reciente episodio del programa Miembros al Aire, José Eduardo compartió detalles de su vida amorosa cuando era muy joven, y reconoció que se involucró con varias compañeras, sin especificar de dónde ni en qué momento exacto de su carrera. "No como uno se debe de portar... Como lo que viene siendo medio player", admitió usando el término que bien podría entenderse como mujeriego. El actor continuó con su relato, con algunas interrupciones y bromas de sus compañeros, y contó que en un momento las cosas cambiaron y él fue quien resultó enamorado y la chica en cuestión no lo trató de la mejor manera. A partir de esta experiencia tomó la decisión de contactar a sus ex amores para disculparse, pues había entendido cómo se sentía estar del mismo lado en el que él las había puesto. "Me acuerdo perfecto que les marqué a todas con las que había sido cu%&$ y les pedí perdón", comentó. "Les dije: 'Oigan, ya acá de cuates, perdón por lo que pasó, perdón si te dañé en algún momento'", recordó.

VER GALERÍA

José Eduardo contó que ante este inesperado gesto de arrepentimiento obtuvo todo tipo de respuestas, algunas con evidente enojo. "Muchas me mentaron la madre, muchas me dijeron 'ya ni me acordaba'", continuó, y ante la curiosidad de sus compañeros en el foro, detalló que en total fueron cinco mujeres a quienes llamó para disculparse. Sin embargo, aunque le insistieron para que revelara más detalles, él en ningún momento reveló datos que pudieran descubrir su identidad de estas chicas.

El actor de Renta congelada contó además que a una de estas chicas la llamó dos veces para pedirle perdón. "Ella me dijo: 'No quiero nada contigo', entonces sí me ardí, la neta... Y entonces me entero de que ella ya estaba como saliendo con otro chavo", relató. El intérprete recordó que se encontraba en un evento de moda en el que esa chica había participado, y esperó a que estuvieran frente a frente para desquitarse por lo que él había considerado un desaire. "Ella como que ganó la pasarela, le dan sus flores y espero cuando va bajando y agarro a su mejor amiga y...", dijo, explicando que la había besado y, que la peor parte para dicha ex, fue que la amiga le siguió el juego. "Eran íntimas amigas, entonces la otra aventó las flores y se fue llorando, y dije 'tómela'", concluyó su anécdota, por la que según dijo antes, se terminó disculpando.

VER GALERÍA

Enamorado, pero sin ninguna prisa

Todas aquellas vivencias han quedado en el pasado, pues ahora José Eduardo tiene una relación sólida con Paola Dalay. La joven pareja comparte, entre otras cosas el buen sentido del humor, por lo que se han vuelto grandes cómplices a la hora de grabar divertidos videos juntos. Al verlos tan felices juntos, no han faltado las preguntas respecto si el actor ya está listo para dar un paso más en su relación y comprometerse. "No, no, no, ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos", comentaba el año pasado en entrevista para el programa Hoy. Y aunque en esta oportunidad dejó clara su postura respecto a comprometerse y casarse, se mostró abierto ante la idea de incursionar en el futuro en la paternidad. "No, quién sabe, ahorita no, aunque bueno, a esta edad mi papá ya tenía a Ais y a Vadhir, entonces vamos bien, no he tenido ninguno, más adelante sí quiero, pero ahorita estoy concentrado, como te digo, en el trabajo", confesó.

VER GALERÍA