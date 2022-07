Fernando del Solar y las emotivas palabras que hoy resuenan: 'Si fuese mi último día mis hijos saben cuánto los amo'

A unos días de la partida de Fernando del Solar, los mensajes motivacionales que el presentador compartió con la gente durante sus últimos años de vida, son recordados por aquellos que encontraron en su discurso un impulso para seguir adelante. De hecho, fue en 2018 cuando el argentino ofreció una de las charlas más profundas, en la que habló de sus adversidades y su lucha contra el cáncer, así como del infinito amor que profesó a sus seres queridos, mismo que se multiplicó a raíz del dramático giro que dio su vida. En ese encuentro con el público, el también actor y modelo hizo una mención especial a sus hijos, orgulloso de haberles manifestado en todo momento el cariño incondicional que les tenía.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fernando fue uno de los invitados a las conocidas charlas TEDx Talks, en la que habló de aquellos años en que tomó la decisión de salir de su natal Argentina para conquistar sus sueños en México, lo que le permitió hacer posible todo lo que deseó en algún momento. Sin embargo, la circunstancia cambió para él en un abrir y cerrar de ojos, sin vislumbrar lo que estaba por venir. “Yo me sentía en la cresta de la ola, vibrando a tope, codeándome con los famosos… pero ¿qué creen? Después de mi boda, el qué me pasa se convirtió en una petición exprés, porque en menos de dos años perdí todo. En los siguientes 24 meses perdí la salud, perdí la pareja, perdí el trabajo y perdí a un ser querido, a mi abuela que era como mi segunda mamá, y por obvias razones perdí la fe…”, contó.

Con el corazón en la mano, Del Solar recordó cómo fue aquel día en que recibió el diagnóstico de cáncer, el golpe más fuerte para él en uno de los periodos más cruciales. “Mientras el doctor me hablaba yo me hacía chiquito y lo único que quería hacer era salir a gritar, corriendo: ‘¡Esto no está pasando!’, y en ese momento la palabra cáncer para mí significaba o era igual a lo que muchos pensamos, muerte…”, confesó para luego relatar cómo fue que en el instante de mayor oscuridad ocurrió un milagro. “En mi tercera recaída entro con un paro cardiorrespiratorio al hospital, me inducen al coma, cuando sale el doctor le dice a mi mamá: ‘Señora, no hay nada qué hacer por su hijo. Si fuese mi hijo yo lo desconecto’. En ese momento mi mamá dijo: ‘No doctor, espérese, aquí va a suceder un milagro… pasaron 10 días y este corazón quería salir latiendo…”.

VER GALERÍA

El infinito amor de Fernando por sus hijos

Antes de despedirse, y con la característica sonrisa que siempre lo caracterizó, Fernando habló del cariño hacia los suyos, poniendo en alto lo mucho que le hacía feliz reiterar a diario a sus hijos el amor que tenía por ellos. “Hoy quiero decirles que tenemos el aquí y el ahora. Dejamos de culpar al pasado, dejemos de cargar esas mochilas llenas de piedras culpando a nuestros papás, a nuestros hijos, a Dios, al jefe… No, lo único que tenemos es el aquí y el ahora, y si hoy fuese el último día de sus vidas ¿estarían haciendo exactamente lo mismo? A vibrar alto, porque si hoy fuese mi último día, mis hijos saben cuánto los amo, mis papás saben cuánto los amo y lo que quiero hacer hoy, aquí y ahora, es compartirlo con ustedes…”, dijo.

Tras superar la adversidad, Fernando supo que lo más importante era apreciar el aquí y el ahora, lo que implicó entregarse por completo a brindar amor sin ninguna condición, lo cual, afirmó, pudo entender mejor tras la pista que le dieron sus hijos. “A mí lo que me salvó fue el amor. Cuando empecé a dar, cuando empecé a compartir mi experiencia, cuando empecé a ir a los hospitales a abrazar a la gente, cuando empecé a estar ahí empecé a vibrar alto y empecé a levantar mi vibración, mis células empezaron a sanar, empezaron a estar mejor…”, afirmó.

VER GALERÍA