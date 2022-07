Michelle Renaud sobre su vida personal: 'Conocer a alguien no significa que ya te vas a casar'

Los seguidores de Michelle Renaud han podido constatar que ella es una mujer sencilla y muy abierta, cualidades que han contribuido a crear una relación estrecha con el público. Sin embargo, a raíz de las situaciones que vivió durante su noviazgo con Danilo Carrera, la actriz tomó la decisión de reservarse los detalles de este aspecto de su vida personal. Pero aunque ha tratado de ser muy discreta, fue imposible detener los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Osvaldo Benavides, los cuales empezaron a circular en abril y desde entonces cobraron fuerza. Si bien ninguno de los dos ha confirmado su noviazgo, sus publicaciones en redes sociales los han delatado, pues han dejado ver la cercanía y confianza que hay entre ambos. Ante los constantes cuestionamientos sobre este tema, la protagonista de La Herencia ha preferido mantenerse al margen, aunque en un reciente encuentro con la prensa ha compartido su firme postura en cuestiones del corazón.

Acompañada de su pequeño Marcelo, Michelle asistió al espectáculo Disney On Ice en el Auditorio Nacional, y a su llegada, fue abordada por la prensa. El tema de su relación con Osvaldo no tardó en surgir en la charla, y tal como ella lo ha echo en otras ocasiones, respondió de manera tranquila y cordial, pero dejando claro que ese aspecto de su vida prefiere mantenerlo lejos de los reflectores. "Ya estás aseverando cosas", dijo cuando un reportero mencionó el noviazgo con el actor. "Pero sin aseverar o no, yo creo que mis relaciones personales son personales, algunas las expondré en redes cuando sienta hacerlo, otras las guardaré, pero chicos, acuérdense que también se vale conocer a las personas", explicó, dejando ver la filosofía que la guiado ahora cuando se trata de amor. "Conocer a alguien no significa que ya te vas a casar y todo lo que inventan", agregó.

La actriz se pronunció contra los medios que han difundido información falsa sobre su vida, y pidió dudar de todo aquello que no es compartido directamente por ella. "Todo lo que leen fuera de mis redes, no crean pero ni los nombres", señaló. "Hasta yo a veces digo: '¡Ay!' El año pasado estaba embarazada, yo digo, hasta cuándo va a nacer ese bebé, cuándo se me va a notar", comentó en tono bromista. "Pero bueno, una es lo que inventan y otra la que soy yo, pero cuando quieran saber de mí, en mis redes saben en qué estoy", agregó.

En otro momento en el mismo evento, le preguntaron a Michelle si le ha efactado que la involucren con compañeros, como fue el caso de Matías Novoa. "Me han involucrado con todo el mundo", dijo resignada y mencionó nuevamente el tema de sus falsos embarazos. "Veo que dicen que ya estoy planeando bebés y digo: '¿Cuándo? ¿Con quién?'", dijo sonriente, y aseguró que este tio de afirmaciones no le quitan el sueño. "Me da risa, me da completamente igual... Al final del día, son gajes del oficio, pero de pronto digo 'de dónde sacan eso, qué loco', pero me da igual", reiteró, comentando simpática que el único hijo que tiene es Marcelo. En esta oportunidad, compartió además cómo se siente en su papel de mamá soltera, y dijo estar feliz de asumir su maternidad de esta manera. "Es un regalo para mí, porque creo que es mejor estar soltera que en una relación conflictiva con niños, entonces para mí sí es algo súper afortunado", aseguró.

La especial dedicatoria que le hizo a Osvaldo en su día

En medio de los rumores sobre su relación con Osvaldo Benavides, Michelle emprendió un viaje a Chicago a finales de mayo, el cual terminó por arrojar más pistas sobre su noviazgo, Y es que en medio de esta aventura, ambos publicaron por primera vez una foto juntos, eso sí, con el músico James Murphy entre ellos. A esta publicación sigueron unos videos en los que aunque estaban acompañados por amigos, era evidente su cercanía como pareja. Finalmente, y por si persistían las dudas en torno a su rumorada relación amorosa, a mediaos del mes pasado, la actriz le dedicó una felicitación muy especial al actor, la cual en opinión de muchos, confirmó su romance. "Feliz cumpleaños @osvaldobenavides. Deseo para ti una vida llena de mucho amor, besos, baile y mucha risa”, escribió entonces la estrella de telenovelas. Esta dedicatoria fue rematada por una frase con la que Michelle resumió su sentir hacia el actor: "Me encantas".

