Tania Rincón sobre el paso de Fer del Solar por Hoy: 'No se adaptó... Se juega diferente'

Entre los numerosos proyectos en los que Fernando del Solar participó a lo largo de su carrera, sin duda Venga la Alegría fue uno de los más significativos. El conductor de origen trabajó durante años en el matutino de TV Azteca, por eso fue una gran sorpresa cuando, en 2018, se dio a conocer su llegada a Hoy, programa considerado por muchos como la competencia. El argentino tuvo un gran recibimiento, y aunque en su participación en esta producción de Televisa se le vio siempre con una gran sonrisa, terminó despidiéndose al poco tiempo. Esta situación suscitó en su momento muchas especulaciones, algunas de las cuales sugerían que Fer no había tenido un buen trato por parte de sus compañeros, versiones que hace poco descartó de tajo Andrea Legarreta, titular de aquella emisión. Ahora, ha sido otra ex colega quien ha hablado de la experiencia de Del Solar en Hoy: Tania Rincón, con quien además trabajó en sus épocas de Venga la Alegría.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Unos días después de que el mundo del espctáculo despidiera por última vez al conductor, su nombre sigue presente en la conversación, pues muchos amigos y colegas siguen recordando las vivencias en llas que compartieron con él. Al asistir a un evento en la Ciudad de México, Tania fue cuestionada sobre las versiones relacionadas con la experiencia de Fernando en el programa Hoy, en el que ella es actualmente una de las conductoras. La guapa presentadora desestimó todas aquellas especulaciones y afirmaciones sin argumentos que circulan en redes sociales, además defendió el hecho de que en el matutino de Televisa se le haya rendido tributo al argentino. "Hubo gente que estuvo muy agradecida de que se le hiciera el homenaje que merecía Fer del Solar", aseguró la conductora en un encuentro con medios de comunicación.

VER GALERÍA

La expresentadora de TV Azteca ahondó en la experiencia de Del Solar en Hoy, y señaló las razones que en su opinión pudieron haber influido en la decisión de él de dejar el programa al poco tiempo de ingresar. "Fer tuvo una época breve en Hoy, pero finamente fue una época pues complicada para él, porque él venía de ser el protagonista de Venga la Alegría, donde yo compartí con él, y no se adaptó", comentó Tania. "Y no se adaptó porque simplemente se juega diferente en Hoy, él lo dijo, 'no me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero', él lo decía y se burlaba, 'no eres tú, soy yo'", recordó. "Ahora que convivo con mis compañeros me doy cuenta... Que nadie le hizo ninguna grosería ni mucho menos, simplemente no se adaptó al tipo de formato", explicó.

Fernando se incorporó al matutino estrella de Televisa en marzo de 2018, junto a Mauricio Mancera, y en su momento se hizo un gran anuncio, pues estaba contemplado para ser uno de los titulares de la emisión. Sin embargo, a mediados de junio de ese mismo año, el conductor se despidió de Hoy, decisión que tomó a muchos por sorpresa. En el momento de decir adiós, el argentino se mostró muy agradecido con sus colegas y el staff, incluida Magda Rodríguez, quien en ese entonces llevaba la batuta del programa. "Gracias por confiar en mí, en todo momento... Gracias por tu amistad y cariño", expresaba en ese momento el presentador a la hoy fallecida productora.

VER GALERÍA

Tania defiende a Ingrid Coronado

Luego de que diera conocer el sensible fallecimiento de Fernando la semana pasada, mucho fans, amigos y colegas se volcaron en muestras de apoyo y solidaridad hacia la familia del conductor. Sin embargo, también hubo quien, en medio de este doloroso momento, usó las redes sociales para señalar a Ingrid Coronado, exesposa del conductor y madre de sus hijos. Y es algunas personas acusaron a la presentadora, apelando a la situación que envolvió su separación y la enfermedad del argentino. Cuestionada sobre este tema, Tania expresó su total apoyo a la exGaribaldi, y lamentó todos aquellos comentarios desafortunados que se han vertido sobre ella. "Las redes sociales de repente se vuelven un paredón y quieren fusilar a culquiera. Ingrid fue mi compañera y solo tengo grandes cosas que decir con ella", expresó a la prensa. "Es complicado porque además ella es mamá de dos hijos, independientemente de la relación que tuvo con Fer, hay que respetarla, uno: porque es un ser humano independientemente de que sea mujer o no, y porque ella también está viviendo un duelo, así que tenemos que ser respetuoso ante su dolor y su pena", agregó, haciendo un llamado a ser más humanos y empáticos ante la situación por la que Ingrid y los suyos están atravesando.

VER GALERÍA