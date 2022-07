Lidia Ávila celebra 10 años de feliz matrimonio al lado de Isaac de Hita

La vida de Lidia Ávila sin duda atraviesa por un momento de mucha estabilidad en todos los sentidos. Y es que además de increíble instante profesional en el que se encuentra, a punto de iniciar la gira con OV7 que habían dejado pendiente debido a la pandemia, en el lado personal la cantante no podría estar más feliz, pues sin duda se encuentra encantada con la vida familiar que ha formado al lado de su esposo Isaac de Hita y de sus dos hijos, Lidia y Erick. Algo de lo que hizo eco recientemente en sus redes sociales, donde de lo más ilusionada dedicó un romántico mensaje a su marido para celebrar su décimo aniversario de bodas, un evento que sin dudas marcó sus vidas para siempre.

A través de sus redes sociales, Lidia compartió un lindo video en el que mostró algunos de lo instantes más especiales de aquel 6 de julio de 2012, fecha en la que Lidia e Isaac se juraron amor eterno, además de algunos vistazos a su luna de miel y a los momentos más especiales de su relación. Al pie del video, la también actriz citó una estrofa del poema Hagamos un trato de Mario Benedetti, palabras que le dedicó a su marido. “Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo…”, compartió la intérprete de Tus Besos de lo más enamorada.

La integrante de OV7 continuó con su mensaje mostrándose agradecida por haber tenido la oportunidad de encontrarse en su camino a Isaac, con quien ha construido una sólida relación y una hermosa familia de la que ambos se sienten muy orgullosos. “¡Doy gracias por elegirnos todos los días, los primeros 10 años del resto de nuestras vidas! Te amo”, finalizó de lo más enamorada, dejando en claro que no podría estar más feliz de celebrar este importante aniversario.

A finales del año pasado, Lidia Ávila acudió de invitada al programa de entrevistas de Yordi Rosado, donde le contó al presentador la forma en la que nació su amor por Isaac y las razones que la hicieron poner sus ojos sobre él. “Diosito me ha premiado, le salgo debiendo, o sea, cuando conozco a Isaac; de entrada la antítesis de todos los novios, que tampoco fueron tantos, fueron como 3 o 4, la antítesis de todo: el tipo médico, pero de traje, súper caballeroso, súper formal, un tipazo”. Como todo un caballero, el cirujano habló con sus papás cuando le pidió a Lidia que fuera su novia: “Enfrente de toda mi familia: ‘Don Mónico, daña Chelo, quiero pedirles permiso para salir, con su hija formalmente, soy divorciado, tengo un hijo, pero mis intenciones son serias’”, recordó la cantante.

El especial agradecimiento a su esposo

Al finalizar la entrevista, Yordi le pidió a Lidia que le dedicará unas palabras a su esposo, fue entonces, que la cantante aprovechó para abrir su corazón y enlistar todo lo bueno que llegó a su vida cuando Cupido los flechó: “Le agradezco que me elija todos los días como su compañera de vida a pesar de las adversidades, en las buenas y en las malas, como siempre nos decimos, somo un equipo y le agradezco todo lo que hace por mí y por mis hijos, siempre se lo digo, eso es algo bien importante, a la pareja siempre hay que decirle las cosas, nunca las demos por hecho. Y yo te agradezco Isaac que sea es pilar y ese esposo, papá, amigo, así que tú lo sabes, eres una bendición en mi vida y ha valido la pena todo lo que he pasado porque hoy te tengo a ti y a mis hijos, mis hijos no estarían aquí si no fuera por ti”, comentó.

