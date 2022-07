Sharon Fonseca responde si le gustaría tener más hijos

Sin duda alguna, Sharon Fonseca se encuentra encantada con su faceta de mamá. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde la guapa modelo suele compartir algunos detalles de su día a día, y muy especialmente de los instantes más entrañables que comparte al lado de su pequeña Blu Jerusalema, la bebé que tuvo con Gianluca Vacchi, y quien se ha convertido en su adoración. Es por eso que, cada que tiene la oportunidad de platicar con sus seguidores, siempre sale a la plática los cuestionamientos sobre su maternidad, específicamente si le gustaría volver a convertirse en mamá, algo a lo que Sharon siempre responde con total transparencia, dejando en claro que por ahora, su prioridad es ver crecer a su pequeña Blu.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la venezolana durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó a través de sus historias de Instagram, en donde como era de esperarse, no faltó la pregunta sobre si le gustaría agrandar su familia de la mano del guapo italiano. "La pregunta que más me hacen", dijo Sharon en tono de broma. "Si Dios quiere, pero honestamente me estoy disfrutando a mi chiquita (Blu Jerusalema) al máximo", agregó la orgullosa mamá, dejando en claro que por ahora todos sus esfuerzos y atención están volcadas en su bebita de un año.

Sharon ahondó más en el tema y dijo que cada una de las etapas de vida de su pequeña las ha disfrutado muchísimo, sin embargo considera que justo la etapa que atraviesa ahora Blu es encantadora, por lo que le gustaría vivirla al máximo antes de volver a escribirle a la cigüeña. "Por supuesto me la disfruté cuando era recién nacida, pero está etapa es tan especial para mí, ¿a ustedes le pasó?", finalizó la hermosa modelo.

Blu Jerusalema, el regalo más especial en la vida de Sharon

Sin duda alguna, Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi se han convertido en una de las parejas favoritas de las redes sociales. Y es que además de la increíble mancuerna que han formado como padres de la pequeña Blu, el amor que suelen profesarse en sus redes sociales es inspirador. Es por eso que a muchos de sus seguidores les gustaría verlos llegar al altar próximamente. Y aunque evidentemente es algo que le hace mucha ilusión a la venezolana, lo cierto es que considera que por ahora con Gianluca ha conseguido todo lo que ella soñó alguna vez a nivel personal.

Así lo reveló en una íntima charla que sostuvo con ¡HOLA! España hace unos meses, en la que dejó en claro que, más allá de una boda o una pedida de mano espectaculares, la maternidad ha sido el regalo más grande que ha recibido al estar con Gianluca. “La verdad es que el regalo más hermoso y espectacular ya me lo dio: la llegada de mi hija. Sinceramente, estoy segura que cualquier sorpresa me encantará, porque me conoce. Si es extravagante o sencilla, lo importante realmente es lo que significa para nosotros”, expresó la intérprete.