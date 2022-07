María Levy y el incidente que enfrentó en su llegada a Indonesia

En más de una ocasión, María Levy ha tomado sus redes sociales para compartir detalles de lo que acontece en su vida personal. Ella no solo deja ver el fuerte cariño que tiene por sus hermanos, Paula y José Emilio, sino también la enorme complicidad que mantiene con su abuela, Talina Fernández. Entre otras cosas, la hija mayor de la fallecida Mariana Levy disfruta dar vistazos de su pasión por la fotografía y los viajes, sin dejar a un lado los instantes de confidencia con sus seguidores cuando es necesario, como ocurrió en días pasados al abrirse sobre las dificultades por las que atravesó en la infancia. Una vez más, la joven aprovechó la cercanía con sus seguidores para hablar del incidente que vivió durante su reciente escapada a Indonesia, una situación por la que además tuvo que solicitar ayuda.

María relató a través de varias historias en Instagram que tras aterrizar en el país asiático, en donde se dispone a pasar unos días del verano, su equipaje no llegó. Frente a esta situación, solicitó el apoyo de los usuarios, en espera de que alguna de las personas pendientes de lo ocurrido tuviera algún contacto con la aerolínea. “Oren por María, loool no llegó mi maleta”, escribió en una de las publicaciones que ilustró con una foto de su rostro usando cubrebocas. Así mismo, hizo mención a las cuentas de las aerolíneas en las que viajó para obtener alguna respuesta inmediata.

A pesar del llamado público que hizo María para que todo pudiera resolverse de manera oportuna, la joven no obtuvo alguna respuesta en mucho tiempo, por lo que se movilizó para conseguir una muda de ropa. “Aún no llega mi maleta. Manden buenas vibras, por favor, ayuda. Me compré este ‘ofni’ en el mercado y es lo que usaré en los siguientes días…”, dijo en otra de sus publicaciones. En la imagen, aparece María posando frente al espejo con un short y una playera ajustada por encima de la cintura, dejando ver su ejercitado vientre. Eso sí, ante lo acontecido, la joven decidió tomar todo con calma y hasta con un poco de sentido del humor, afirmando que su elección para vestir ante la emergencia fue de su agrado.

Horas después, María se dispuso a enviar otro mensaje, al haber transcurrido un día desde que su equipaje no logro llegar con ella a su destino. “Ya son 24 horas y sigo sin respuesta. Estoy sola y muy lejos de casa sin mis pertenencias. De verdad apreciaría su ayuda”, dijo en otro mensaje. Lo cierto es que nada de lo ocurrido ha impedido que pueda disfrutar de sus vacaciones por Indonesia, pues durante estos días también ha mostrado fotos de las playas que ha visitado y de los espectaculares paisajes naturales de la región. “Amanecí en el paraíso”, escribió en una fotografía en la que se aprecia el mar bajo un cielo lleno de nubes. Por ahora, no ha informado cómo transcurre la situación y tampoco el tiempo que permanecerá por aquel país, desde donde seguramente seguirá reportando sus experiencias.

La fotografía, su salvación

Para María, la fotografía es una de sus grandes pasiones, oficio al que se ha dedicado por varios años. Es por eso que también disfruta viajar, pues en cada una de sus escapadas por el mundo aprovecha para capturar con su lente las mejores imágenes de su entorno. “La foto siempre ha sido súper importante para mí, porque como a los nueve años que me vi sujeta a enfrentar muchas situaciones de adversidad de la vida, decidí que me iba a entrenar a encontrar la alegría y la belleza de esta vida, para poder agarrarme de algo, porque si no iba a ser demasiado”, contó semanas atrás para la cuenta en redes de la artista visual Alice May, como parte de su colaboración en Wild Women Retreat.

