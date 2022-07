Hayden Panettiere, su lucha contra las adicciones y por qué decidió mandar a su hija a Ucrania

Su carrera empezó cuando era apenas una niña de cinco años. Cómo olvidar a una tierna Hayden Panettiere en Remember the Titans con Denzel Washington o el largo listado de películas en las que participó a su corta edad. A diferencia de otras estrellas infantiles, Hayden continuó con su carrera en su etapa adulta y en Nashville mostró su talento también cuando del mundo de la música se trataba. Parecía que todo iba por buen camino hasta que el castillo de naipes se desplomó. De su relación con el boxeador Wladimir Klitschko -hermano del actual gobernador de Kiev- y el nacimiento de su única hija, pasó a una relación que acaparaba los titulares por asuntos relacionados con la violencia doméstica. No había más proyectos y si se sabía de ella, era regularmente con relación a alguna polémica. Ha sido hasta ahora, a sus 32 años, que la joven actriz ha decidido abrirse de capa y hablar sobre el fuerte problema de adicciones que enfrentó.

“Estaba en la cima del mundo y lo arruiné”, ha confesado Hayden en una entrevista con People que se ha publicado de manera simultánea con una charla que tuvo con Good Morning America, en la que aceptó que su problema de adicciones comenzó cuando tenía solamente 15 años. La actriz narra que a esa edad fue gente del equipo de producción de la serie Heroes quien le ofreció ‘píldoras felices’ que en sus palabras, la ayudaban a estar más animada en las entrevistas, sin saber las consecuencias que traerían. A pesar de su adicción, en el trabajo se mostraba siempre profesional, por lo que en aquel momento no veía un problema. “Pero las cosas comenzaron a salir de control (fuera de cámaras). Y mientras crecía, las drogas y el alcohol se volvieron algo sin lo que casi no podía vivir”, ha explicado.

Ante el nacimiento de su hija Kaya, de siete años, las cosas se complicaron, pues se enfrentó a la depresión postparto, algo que fue retratado en su personaje en Nashville, “Nunca tuve el sentimiento de querer lastimar a mi hija, pero no quería pasar nada de tiempo con ella”. La relación con el padre de su hija también se vería afectada en ese momento, “Él no quería estar conmigo. Yo no quería estar conmigo. Pero con los opioides y el alcohol estaba haciendo lo que fuera para hacerme sentir feliz por un momento. Después me sentía peor que antes. Era un ciclo de autodestrucción”.

“No tenía sentimientos negativos hacia mi hija, solo sabía que estaba profundamente deprimida. Y no sabía en dónde acababa mi alcoholismo y empezaba el postparto, y me desgasté mucho. La gente alrededor de mí estaba más preocupada por mi uso del alcohol que por mi depresión postparto. Sentía que estaba caminando en ciego y no había nadie que fuera capaz de apoyarme en la forma en la que necesitaba ser apoyada”, explicó en el programa de televisión.

La separación de su hija

Según contó en el show matutino, aunque dejó de tomar durante su embarazo, al enfrentarse a la depresión, su alcoholismo regresó. Cuando Nashville terminó en el 2018, y después de haber terminado su relación de nueve años con Klitschko, Hayden tomó la dura decisión de enviar a Kaya a vivir con su padre en Ucrania. “Fue lo más difícil que he hecho. Pero quería ser una buena mamá para ella, y eso a veces significa dejarlos ir”, explicó.

Fue en esa época cuando la salud de Hayden decayó, hasta el momento en que su hígado falló. Con el tiempo, Hayden entró a rehabilitación, en donde pasó ocho meses. “Es una decisión de todos los días, y me estoy checando todo el tiempo. Pero solo estoy agradecida de ser parte de este mundo otra vez, y nunca lo voy a volver a tomar por sentado”.

Mientras la situación de Hayden va mejorando, la pequeña sigue viviendo en Ucrania con su padre, según ella misma relató. “Es mi personita favorita. Y ver cómo ha manejado toda la situación en Ucrania me ha sorprendido. Está muy segura y en donde está, también tiene muchos amigos”, ha explicado. El padre y el tío de la niña han sido rostro de la lucha en Ucrania, ante la posición política que tiene uno, y la posición como emblema de deporte del otro.

