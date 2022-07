Los grandes amores en la vida de Susana Dosamantes

Uno de los rasgos que definió la personalidad de Susana Dosamantes fue el de ser buena conversadora. En diversas ocasiones, la fallecida actriz abrió su corazón no solo para hablar de sus inquietudes en la interpretación, sino también de su faceta en la maternidad, así como de los giros de su vida en el terreno sentimental. Con la sinceridad que la caracterizó, la estrella ahondó en algún momento en los episodios que protagonizó junto a los amores de su vida, sus exesposos Enrique Rubio, -con quien procreó a Paulina y Enrique-; así como Carlos Vasallo, el productor español con el que contrajo matrimonio a finales de la década de los 70. Tras la ruptura con este último, le dio otra oportunidad al amor al iniciar tiempo después una relación con el empresario Luis Rivas, quien fue su esposo por más de dos décadas.

Susana acudió como invitada al conocido programa en YouTube de Mara Patricia Castañeda, en donde sin más preámbulos relató las subidas y bajadas que marcaron su historia amorosa, confesando que si bien en algún instante salió con un actor, su preferencia siempre fue establecer noviazgos con hombres que no tuvieran que ver con el espectáculo, como fue el caso de Enrique Rubio. “Enrique y yo éramos amigos desde que yo tenía 12 años. Éramos, no digo que de la misma cuadra, pero éramos del mismo ambiente y nos conocíamos desde chiquitos. Era abogado, era del Colegio Alemán, yo del Colegio Francés y en las kermeses nos veíamos, y en Chapultepec. Me casé con el novio de chiquita, pero muy celoso, muy complicado porque como no era actor, no entendía que me diera yo un beso en la tele…”, confesó.

La primera actriz de cine, teatro y televisión relató que fue a los 17 años cuando contrajo matrimonio, y a los 20 ya era mamá de dos niños. Sin embargo, fue a los 24 cuando tomó la decisión de divorciarse de Rubio. “Enrique fue mi primer amor y padre de mis hijos, y le agradezco infinitamente el regalo que me dio con mis hijos, pero sí era muy celoso, a la usanza antigua… Eran unos dramones de celos que no se lo deseo ni a mi peor enemiga…”, apuntó. Lo cierto es que con el tiempo otra oportunidad llamaría a su puerta, cuando fue flechada por el reconocido productor Carlos Vasallo. “Me casé en 1979 (con Carlos Vasallo) y duré muchos años casada con él. Lo descubrí (siendo infiel), más bien ya lo había descubierto todo el mundo. La última en enterarse fui yo. Una vez una actricita del cine mexicano me dijo: ‘¿Pues qué quieres? Es el más guapo, el más joven y el más rico de la industria, así que cuídate, porque si puedo te lo vuelo’…”, dijo.

Dosamantes explicó en su momento que, a pesar de romper con Vasallo, la amistad entre ambos prevaleció, pues sus hijos, Paulina y Enrique le tienen un cariño muy especial. “Era muy guapo, era muy importante, un productor que hacía películas muy seguido y muy buenas. Nos llevamos ahora muy bien como amigos…”, contó la intérprete, quien destacó el gran apoyo que le brindó su madre ante esos desencuentros amorosos, lo que la llenó de una enorme fortaleza para salir adelante.

Su último amor, Luis Rivas

Luego de los giros en los temas del corazón, Susana logró encontrar una pareja que le brindó estabilidad en todos los sentidos, se trata del empresario Luis Rivas, con quien forjó un matrimonio de más de dos décadas. “Es mi esposo actual tengo ya 20 tantos años con él. Lo he cuidado mucho de que no trascienda y no enseñar. Él está siempre atrás de cámaras, él no tiene nada que ver con el ambiente artístico, él es restaurantero y no le gustan las luces, no le interesa…”, explicó. Así mismo, destacó las cualidades humanas de su pareja, a quien describía con los mejores adjetivos. “Él es muy discreto, muy decente, muy buen hombre y creo que tiene unas cualidades extraordinarias como ser humano; es muy buen hijo, muy buen hermano, muy buen amigo…”, dijo a Mara Patricia Castañeda. Por otro lado, Susana siempre trató de mantener su vida privada alejada de los reflectores, por lo que no solía dar muchos detalles de cómo se dio su historia de amor con Rivas, aunque sí habló del cariño que sus hijos le tienen. “Lo conocí hace muchísimos más años que los que tengo con él… Entiende perfectamente que soy actriz y respeta mi carrera y me respeta a mí como ser humano, me apoya, me protege y es un señorón y mis hijos lo adoran…”, contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2018.

