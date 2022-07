Maite Perroni se sincera: 'Afortunada por haber encontrado al amor de mi vida'

Sin duda alguna, Maite Perroni atraviesa por un momento muy especial en su vida. Y es que la actriz no podría estar más feliz por todos los proyectos que tiene en puerta, tanto en el cine como en la televisión, así como por el éxito que ha tenido gracias a series como Oscuro deseo y películas como Sin ti no puedo. Además, en el lado personal las cosas no podrían ir mejor para la exRBD, pues se encuentra de lo más enamorada de su novio Andrés Tovar, con quien lleva poco más de un año de noviazgo, algo que sin duda la tiene muy feliz, pues considera que ha encontrado en el famoso productor al amor de su vida.

Así lo reveló la intérprete durante una charla que sostuvo con la revista People en Español, en la que a corazón abierto habló de la increíble etapa que atraviesa tanto en lo personal y lo profesional, dejando en claro que por ahora se encuentra muy enamorada de Andrés. “(Estoy) Más feliz que nunca, valorando cada segundo, y sintiéndome agradecida y afortunada por haber encontrado al amor de mi vida y disfrutando cada momento con mi familia que son mi mayor tesoro”, expresó Maite de lo más ilusionada al ser cuestionada por el estado de su vida sentimental.

Si bien, Maite y Andrés fueron un tanto discretos al inicio de su relación, lo cierto es que actualmente se han vuelto más abiertos y ahora gritan su amor a los cuatro vientos, mostrándose orgullosos de lo que juntos han construido y felices por tenerse uno al otro. Sin embargo, no fue fácil para la pareja comenzar a abrirse ante su público debido a los rumores que los rodearon cuando recién confirmaron su noviazgo. “Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal, y al no haberlo hecho de esa manera pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación…”, dijo Maite en declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

¿Qué ha dicho Andrés de Maite?

Como pocas veces, Andrés Tovar compartió en enero pasado algunos detalles de su relación con Maite, un instante que aprovechó para hablar del cariño que tiene por la ex RBD, a quien conoce de hace varios años. “Maite es la persona más especial en mi vida, es el amor de mi vida, definitivamente, no lo digo de dientes para afuera, lo digo en vivo, para que no haya edición…”, dijo en una conversación con el escritor Odín Dupeyrón, quien fue parte de los festejos por su cumpleaños que le organizaron en el foro del programa matutino Sale El Sol.

Andrés además quiso hablar de cómo a raíz de una amistad de años surgió la confianza entre ambos, pues tiempo después lograron coincidir no solo cuando ambos vivían en la ciudad de Nueva York, sino también en lo personal al lidiar al mismo tiempo con una ruptura. “Nos conectó mucho más, porque conocer a alguien desde la herida te hace conocerte desde otro lado. También como amigos te hace conocer una parte mucho más sincera, no hay poses. Hoy por hoy soy el hombre más feliz, honro, valoro y venero todas las relaciones que tuve anteriormente, por supuesto, agradezco, pero definitivamente ella es la mujer más hermosa”, comentó.

