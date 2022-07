Sarah Kohan revela por qué no muestra los rostros de sus hijos

Sarah Kohan ha asumido con la mejor actitud todos los cambios que se han dado en el último par de años, siendo uno de los más conocidos su separación. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, algo ha sido una constante en la vida de la modelo, y eso es su amor y dedicación a sus hijos. La guapa australiana celebró hace unas semanas el tercer cumpleaños de Noah, su primogénito, y el escenario no pudo ser mejor, pues junto a él y su hermanita Nala, viajaron a Londres, la ciudad que fuera su hogar hace unos años. Tras unos días en la capital británica, donde conicidió con El Chicharito, la influencer se trasladó con sus pequeños a Italia y luego a Francia, en lo que han sido unas inolvidables vacaciones familiares. De este y otros momentos entrañables, Sarah ha compartido fotos en sus redes sociales, sin embargo, ha sido cuidadosa para no mostrar los rostros de sus hijos. Cuestionada directamente sobre este tema, la modelo ha explicado las razones por las que tomó hace tiempo esta decisión.

En medio de su viaje por Córcega, en Francia, Sarah abrió una sesión de preguntas y respuestas en Instagram para interactuar con sus seguidores, algo que no hacía desde hace tiempo. "No he hecho esto hace años. Hazme una pregunta", escribió. Uno de los primeros temas que surgió en esta dinámica fue con respecto a sus hijos, pues uno de sus followers confesó echar de menos a los pequeños y preguntó por qué ya no los podían ver. Sin rodeos, la modelo respondió a esta interrogante, explicando los motivos detrás de su decisión de cuidar la identidad de sus retoños. "Después de que Noah cumplió 2 años decidí que ya no me sentía cómoda mostrando sus rostros", escribió la australiana. "Pueden decidir si quieren ser públicos cuando sean mayores, pero por ahora su seguridad es mi prioridad", agregó en su respuesta.

Al parecer esta medida fue tomada en acuerdo con El Chicharito Hernández, pues él también ha sido cuidadoso a la hora de publicar fotos y videos con sus hijos. Tal como lo comentó Sarah, hasta antes de que Noah cumpliera dos años, ella y el futbolista compartían en sus redes sociales fotos de él, así como de Nala luego de su llegada en octubre de 2020. Con esta decisión, la modelo ha optado por ocultar de su feed de Instagram la mayoría de las fotos en las que se veían los rostros de sus hijos, dejando solo algunas de cuando eran bebés pequeños. Ahora, tanto ella como el delantero mexicano publican imágenes parciales de sus pequeños, tomas lejanas o de espaldas, todo ello con el fin de proteger al máximo su identidad del ojo público.

En su interacción con sus seguidores, Sarah ahondó en su experiencia con la maternidad. "Estamos genial, gracias. Han ocurrido mcuchas cosas básicamente desde que nació Noah, y específicamente en los últimos 18 meses -2 años", escribió cuando le preguntaron cómo se encontraba actualmente ella y sus hijos. "No ha sido fácil, pero estoy muy agradecida de tener bebés felices y sanos", agregó. La modelo además habló de su experiencia viajando con niños pequeños, y si bie reconoció que no es sencillo, aseguró que estas vivencias son invaluables. Al verla tan plena y entregada en la maternidad, fue inevitable que surgiera la pregunta respecto a si se animaría a escribirle otra vez a la cigüeña. "Espero que así sea con la persona correcta", respondió cuando le plantearon si tendría más hijos.

Se sincera sobre los cambios en su físico

Quienes han seguido a Sarah desde hace tiempo han podido ser testigos de los cambios por los que la modelo ha a travesado en los últimos años, incluidos aquellos en el aspecto físico. Como en cualquier otra mujer, los embarazos han influido en su figura, la cual ella ha aceptado siempre como buena promotora que es del amor propio. Algunos de sus seguidores han hecho evidente en los comentarios de las publicaciones de la influencer que luce más esbelta que antes, y ahora que hizo una sesión de preguntas y respuestas, no dejaron pasar la oportunidad de cuestionarle al respecto. "¡Tu dieta o secreto para adelgazar! Te ves simplemente perfecta", escribió un follower. Sarah respondió con toda sinceridad, asegurando que los cambios en su físico han sido el resultado de un proceso que tiene que ver con la maternidad y el equilibrio en su vida. "Para ser honesta, realmente no tengo ningún secreto... Había estado tomando la píldora durante 12 años antes de tener mi primer bebé, y siento que eso me mantuvo arriba de mi peso natural", explicó. "También me importaba mucho la dieta y el ejercicio de una manera poco saludable y desde que tuve hijos tengo una mentalidad mucho mejor", reconoció. "Como lo que quiero cuando quiero... También intento hacer pilates, pero en los últimos meses hemos estado en movimiento, así que no ha sido tan fácil. Correr destrás de una niña de casi 2 años y uno de 3 todos los días es el truco", agregó simpática al finalizar su respuesta.

