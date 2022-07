Paola Rojas y el accidente de vestuario que puso en aprietos a un colaborador: 'Me salí del vestido'

Sin duda alguna, Paola Rojas es una de las periodistas más profesionales de la televisión mexicana. Algo que no solo se nota en el rigor y el compromiso con el que realiza su trabajo, también en su imagen, pues Paola siempre luce perfecta para la ocasión y guapísima ante las cámaras, sin importar los contratiempos que pudieran ocurrir antes de salir al aire. Tal y como ocurrió recientemente, cuando la comunicadora tuvo un pequeño accidente de vestuario a unos minutos de comenzar con su noticiario matutino, algo que puso en aprietos a uno de sus colaboradores, quien terminó sonrojado ante la inesperada situación.

Así lo reveló Paola a través de sus historias de Instagram, donde a través de varios videos explicó el incidente que vivió con su vestido mientras se preparaba para salir al aire. “No saben el susto que pasé en la mañana… Estaba pues ya alistándome para entrar en el avance del programa, cuando hubo una fuga”, explicó entre risas y un poco apenada. “Se fugó mi organismo del vestido… Era un cierre completo así de atrás, que claramente no era de tan alta calidad y se rompió y me salí del vestido”, agregó la periodista quien no pudo evitar soltar la carcajada.

Con toda la pena del mundo, Paola presentó al colaborador de su noticiario matutino con todos sus seguidores, quien fue el testigo del accidente de vestuario de la presentadora, quien se tomó la situación con muy buen humor. “Él es nuestro querido compañero de audio, Giovanni, que fue testigo de todo esto y bueno: esta soy yo”, expresó entre risas. “Giovanni hoy me conoció un poco más”, agregó.

Finalmente, Paola aseguró que siempre está lista para cualquier situación por lo que contaba con un cambio de ropa de emergencia, por lo que de inmediato se cambió y todo su público pudo verla en la pantalla luciendo guapísima con un vestido azul. “Fue incomodísimo, angustiantísimo, pero por fortuna miren que hermosura la opción B que tenía aquí para cualquier emergencia, y la emergencia fue hoy”, finalizó.

Se da una nueva oportunidad en el amor

A pesar de las malas experiencias del pasado, Paola Rojas siempre se ha mostrado abierta a reencontrarse con el amor, y aunque suele ser un poco discreta a la hora de compartir los detalles de su vida personal, recientemente fue vista a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México en compañía de un misterioso galán, con quien pasaría un divertido fin de semana. “Qué observadora persona eh”, comentó entre risas la conductora luego de que las cámaras del programa Ventaneando la captaran en compañía de su galán. La periodista se mostró muy divertida al responder si se está dando una nueva oportunidad en el amor con este galán: “Estoy bien, estoy afortunadamente muy bien en todos los aspectos. Creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y hay que vivir plenamente”, reconoció. Paola confesó que, aunque le encantaría tomarse más días para descansar, por el momento viajaría un par de días: “Ojalá fueran vacaciones largas, las estoy necesitando, sí ocupo descanso, ahorita por lo pronto no habrá esa oportunidad, ya prontito sí, me voy con mis hijos a descansar unos días y a disfrutar mucho con ellos, por lo pronto me voy un fin de semana”, dijo para luego agregar: “No tan solita”, haciendo referencia a su acompañante.