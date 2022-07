Ricardo Salinas Pliego se pronuncia sobre la polémica que envuelve a La Academia

A pocas semanas del estreno de La Academia 20 años, el reality musical de TV Azteca enfrenta una polémica que dio pie a toda una conversación en redes sociales. En días pasados, usuarios filtraron un audio en donde se escucha a un supuesto integrante de la producción lanzar comentarios ofensivos contra dos de las integrantes de la nueva generación de talentos, algo que presuntamente se dio durante las transmisiones 24/7. Este suceso, catalogado por muchos como un acto de acoso, generó gran indignación y enojo entre el público, el cual hizo un llamado a las altas esferas de la televisora para dar una respuesta y solución a lo ocurrido, por lo que fue el mismo presidente de la empresa, Ricardo Salinas Pliego, quien se pronunció al respecto.

Luego de que salieran a la luz las grabaciones, las críticas en contra de TV Azteca y hacia los realizadores del programa fueron constantes, incluso se filtraron otras imágenes en donde se observa una protesta de los supuestos familiares de la chica al interior del foro. La molestia fue tal, que además una usuaria en Twitter no dudó en enviar un mensaje a Ricardo Salinas Pliego, a quien pidió actuar de manera pertinente ante lo acontecido. “@RicardoBSalinas, señor, por favor ¡haga algo! No es posible que tangan a personas así trabajando con ustedes…”, escribió. Tan activo como siempre, el empresario no guardó silencio y respondió al comentario: “Estamos investigando”, escribió, aunque sin ahondar en más detalles de la manera en que han procedido para esclarecer las cosas.

Cabe destacar que horas después del supuesto percance, la co-conductora de La Academia 20 años, Vanessa Claudio, dirigió un mensaje en pantalla, aunque de igual manera expresó que supuestamente los audios no provenían de la transmisión. “En La Academia y en esta empresa, nos tomamos muy enserio el trato correcto y respetuoso a todos y cada uno de los que participamos en esta producción, por lo que condenamos este tipo de conducta y se están tomando las medidas correspondientes. Prueba de ello es la charla que la Unidad de Género compartió con La Academia justo esta semana para refrendar el respeto como forma de vida”, se escucha decir a la presentadora.

¿Qué ha dicho Alexander Acha, director de La Academia?

Frente al revuelo que provocó esta situación, Alexander Acha, actual director de La Academia, se manifestó a través de sus redes sociales, empático con quienes han expresado su rechazo a este tipo de conductas. El cantante fue puntual con su postura, en espera de que se tomen las medidas adecuadas en la investigación. “Repruebo tajantemente toda forma de acoso hacia cualquier persona. Mi responsabilidad como Director de La Academia está delimitada a aspectos de formación artística y del desempeño académico de los alumnos, actividades que son totalmente independientes de la producción del programa y el manejo de cámaras…”, aseguró el intérprete, quien suele mantenerse en constante comunicación con su público.

Alexander también hizo énfasis en su disposición para que todo logre resolverse, reiterando su sensibilidad ante estas circunstancias. “No obstante ello, he informado a la producción del programa de aquello que se ha hecho de mi conocimiento para que tomen las medidas que correspondan. Quiero hacerles saber que comparto el sentir y la preocupación de todos ustedes, de los académicos y de sus familias”, finalizó. Hasta el momento, La Academia 20 Años ha realizado sus conciertos número seis y siete de la temporada, expulsando a dos de sus participantes, por lo que son ocho académicos los que se mantienen en la competencia, según se dejó saber en días pasados durante la transmisión.

