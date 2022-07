Erik Rubín sobre Susana Dosamantes: ‘Fue como una segunda madre’

El pasado fin de semana se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Susana Dosamantes los 74 años, meses después de que se conociera su diagnóstico de salud. Esta triste noticia vistió de luto al mundo del espectáculo, pues durante años la actriz se ganó el cariño del público y el de sus colegas. Tan pronto se supo de esta irreparable pérdida, los fans, amigos y compañeros de Paulina Rubio se volcaron en muestras de cariño y solidaridad hacia ella y a su hermano Enrique, los hijos que la querida intérprete dejó atrás. Los excompañeros de la cantante en Timbiriche no tardaron en pronunciarse ante esta sensible situación, y le expresaron todo su apoyo. Erik Rubín fue uno de ellos, pues ha compartido lo especial que fue Susana en su vida, y se ha referido a ella como "una segunda madre".

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Erik, quien acaba de concluir la temporada del musical José, el soñador, habló de la partida de Susana y reveló que se puso en contacto con Paulina para expresarle su apoyo y cariño. "Le mandé muchos mensajes... Para mí Susana fue como una madre", comentó en entrevista para Televisa Espectáculos. "La verdad es que (es) una pérdida muy dolorosa", continuó, antes de referirise a La Chica Dorada de una forma muy especial. "Obviamente que mi hermana Pau, Enrique, (son) familia y nos duele mucho la pérdida", agregó el cantante. "Claro que nos pusimos en contacto con ellos y les hicimos llegar nuestro apoyo, nuestro cariño", contó.

VER GALERÍA

El cantante se deshizo en halagos al recordar a Susana, destacando no sólo su faceta profesional, sino también su calidad humana: "Un talentazo, una señora increíble, qué te puedo decir, conmigo fue como una segunda madre, con eso digo todo", expresó. "Entonces, (es) una pérdida muy dolorosa... Mi Susi, la vamos a extrañar mucho", agregó. Estas palabras coinciden con el comentario que hizo Erik en la publicación con la que Paulina dio a conocer el fallecimiento de su madre. "Lo siento en el alma. Fue como una madre para mí. Te amo flaca", escribió el pasado 2 de julio. Rubín no es el único que se ha referido a La Chica Dorada como hermana, pues Benny Ibarra, otros de sus excompañeros en Timbiriche, también lo ha hecho. "Te abrazo hermana mía. Te adoro. Abrazo a todos. Todo mi amor a Susana. Lo siento mucho", comentó el intérprete de Cielo en el post de Paulina.

VER GALERÍA

El sábado pasado, Enrique Rubio dio a conocer el sensible fallecimiento de Susana, confirmando además las causas de su deceso. "Mi madre murió hoy a las dos de la tarde en Hospital Mount Sinai de la Ciudad de Miami Beach, a los 74 años; víctima de una complicación de cáncer de páncreas que se le había detectado en el mes de febrero", expresó el hremano de Paulina. En un comunicado que fue difundido por medios como Ventaneando, la famlia de la actriz agredecía las muestras de apoyo y pedía respeto en estos momentos de luto. "Les pedimos su comprensión y respeto en este momento en el que la paz y la unión familiar son lo más importante", expresaba el texto, el cual revelaba además la voluntad de la intéprete. "El cuerpo de nuestra querida Susana será cremado en Miami, Florida, y sus cenizas serán depositadas en la Ciudad de México, cumpliendo su voluntad".

El noviazgo juvenil que se transformó en amistad

Es más que sabido que, durante su juventud en tiempos de Timbiriche, Erik Rubín y Paulina Rubio fueron novios. En noviembre del año pasado, el cantante fue cuestionado al respecto y con la sinceridad que lo caracteriza se refirió a esta etapa de su vida que le dejó una amistad duradera. "En esas épocas, a esas edades todo lo que no vives. Y sí, mi Pau y yo tuvimos una relación muy intensa, muy divertida, muy pasional. Pero, la verdad es que todo eso se ha traducido en una relación bien bonita", expresó el intérprete en un encuentro con medios retomado por People en Español. En aquella ocasión, Erik dejó claro que a pesar del paso de los años, no había perdido el contacto con Pau. "Hablé con ella hace tres semanas, antes de que viniera a México, pero, desafortunadamente, por cuestiones de trabajo no pude verla, caray, pero es alguien a quien quiero muchísimo", contó entonces. "Algo bien bonito de mis relaciones es que aunque tuvimos este tipo de situaciones, de las cuales siempre he sido muy pasional y muy intenso, con todas (mis ex parejas) me llevo increíble y, la verdad, a todas las veo, las quiero", agregó.

VER GALERÍA