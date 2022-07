'Qué año tan bello...', Angelique Boyer al celebrar su cumpleaños 34

Sin duda alguna, Angelique Boyer atraviesa por un momento inmejorable en su vida. Y es que la hermosa actriz no podría estar más feliz con su más reciente protagónico en la telenovela Vencer la Ausencia, la cual está próxima a estrenarse, al tiempo que disfruta de la sólida relación que ha construido de su amado Sebastián Rulli, con quien recientemente disfrutó de un increíble viaje por Europa. En medio de este momento tan especial, Angelique ha llegado a los 34 años, una ocasión que la intérprete ha celebrado por todo lo alto y de la que ha hecho participe a todos sus seguidores a través de una profunda reflexión, en la que se ha mostrado agradecida por todas las cosas buenas que han sucedido en si vida en el último año y orgullosa de todo lo que ha logrado.

A través de su perfil de Instagram, Angelique compartió una fotografía en la que se le puede ver de lo más sonriente, posando en un hermoso campo de girasoles, sosteniendo uno en sus manos. Al pie de la fotografía, Angelique escribió unas emotivas líneas en las que reflexionó sobre todas las cosas que la vida le ha dado y enseñado a lo largo de los años y que hoy la han convertido en la mujer que es. “Qué año tan bello, muy agradecida por lo vivido, aprendiendo a disfrutar más de los pequeños detalles, lo que realmente es valioso, madurar en muchos sentidos y al crecer recordar que lo mejor es alimentar esa niña interna, sin juicios ni prejuicios, sin expectativas, más adaptable y positiva con las circunstancias, no parar de avanzar y sobre todo; no depender de nada y que nadie tenga que cargar con mi proceso", compartió en las primeras líneas de su mensaje.

La actriz continuó su reflexión agradeciendo por todas aquellas personas que están o estuvieron en su vida y que le han aportado crecimiento y lecciones de vida, mostrándose ilusionada por todo lo que esta nueva vuelta al sol que comienza está por traerle. “Gracias a los que me acompañan en esta vida, que están en mi camino y se quedan, a los que vienen y me enseñan, a los que se van y me enseñan también. Gratitud por lo aprendido, por lo recibido. ¡Vamos por este nuevo año con todo!”, finalizó.

La romántica celebración de Sebastián Rulli para Angelique

Como era de esperarse, las redes sociales de la actriz se han llenado de un sinfín de muestras de cariño de parte de sus fans, amigos y familiares. Sin embargo, los fans de la intérprete no han perdido de vista el increíble mensaje que Sebastián Rulli le ha dedicado a su novia en este día tan especial. “Mi amooor @angeliqueboyer… ¡Hoy festejo tu vida! Tu existencia me hace tan feliz que son infinitos los buenos deseos hacia ti”, expresó el guapo actor en su perfil de Instagram, donde no ha dudado en compartir todo un álbum de fotografías en las que Angelique es la protagonista.

Rulli cerró su dedicatoria con sus mejores deseos y una romántica declaración de amor. “Que esta nueva vuelta al sol te sorprenda día a día, que tus sueños e ilusiones se sigan haciendo realidad. Que la Salud siempre te acompañe y me permitas agarrarte de tu mando ¡sin soltarte jamás! ¡Feliz cumpleaños, mi cielo! ¡Te Amoooo!”, finalizó de lo más enamorado.

