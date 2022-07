Jovial y elegante, así lució Luis Miguel en su reaparición

Poco se sabe de lo que acontece en la vida privada de Luis Miguel. Sin embargo, ha sido gracias a sus fanáticos que las noticias de lo que ocurre con El Sol no dejan de circular. Para sorpresa de muchos, esta vez el cantante se dejó ver en compañía de algunas de sus admiradoras, un suceso que acaparó de inmediato la atención, no solo porque cada una de sus apariciones públicas ocurren de manera esporádica, sino también por la nueva apariencia con la que posó para la cámara; visiblemente sonriente y luciendo de lo más jovial, imágenes que por supuesto le merecieron una ola de piropos. Al parecer, el intérprete no duda en mostrarse accesible con todos aquellos que lo reconocen, dispuesto a regalar alguna fotografía para el recuerdo siempre que esto sea posible.

De acuerdo con los reportes, Luis Miguel fue captado en un exclusivo restaurante de la ciudad de Miami, en donde algunas influencers no dejaron pasar la oportunidad para fotografiarse junto a él. De hecho, una de las chicas, quien se hace llamar Naíza en Instagram, contó que celebró el fin de semana pasado su cumpleaños, momento en el que se fotografió junto a El Sol, quien decidió posar con ella y sus amigas. Recordemos que la última vez que la imagen del cantante se viralizó en redes fue apenas a finales de abril, cuando compartía una velada junto a una filántropa mexicana que, de igual manera, presumió en sus cuentas su reunión con el ídolo musical, quien permanece alejado de los escenarios.

Pero lo particular de este encuentro es la nueva imagen con la que Luis Miguel reapareció, esta vez convertido en un galán con aires de jovialidad. Impecable, disfrutó de su noche en Miami vestido de traje negro, el cual complementó con una camisa del mismo color. Eso sí, puso su toque personal al outfit al desabotonarla del pecho. En la instantánea, el intérprete aparece abrazando a las chicas, al mismo tiempo en que regala una sonrisa. En las redes sociales también se comenta que fue desde la cuenta de la artista visual Jamalat Larach que se compartió otra de las fotos, misma que causó revuelo por lo irreconocible que luce.

Ninguna crisis para Luis Miguel

Meses atrás, los rumores sobre una posible crisis financiera y de salud persiguieron a Luis Miguel, aunque fue su amigo cercano, el empresario Carlos Bremer, quien echó por tierra esas versiones, asegurando que El Sol atraviesa por una etapa económica de estabilidad, tras poner en orden todo lo relacionado con los temas monetarios. Días después de esas declaraciones, el intérprete reapareció en Miami, dejándose ver en buena forma física y disfrutando de su yate, imágenes que de inmediato se viralizaron entre sus admiradores. De acuerdo con reportes de Ventaneando, Luis Miguel se refugió en la pandemia en esa ciudad de Florida, en la cual ha sido visto en varias ocasiones.

De esta manera, Luismi, como suelen llamarlo de cariño, desmintió los rumores que por aquellos días circulaban sobre él, una situación que lo ha perseguido por varios años y que crece a raíz de su inquebrantable hermetismo. Por ahora, tampoco se sabe cuándo el cantante tiene pensado regresar a los escenarios, aunque logró sumar un éxito más a su carrera con la transmisión de la serie inspirada en su vida, la cual se conforma por tres temporadas en las que mostró, con toques de ficción, algunos de los aspectos nunca antes abordados públicamente; como los hechos en torno a su madre, así como el de sus relaciones sentimentales con varias famosas.

