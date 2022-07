Cantando apasionadamente, Eugenio Derbez demuestra que es el fan número 1 de José José

Todos conocen a Eugenio Derbez por los divertidos y conmovedores papeles que ha interpretado tanto en televisión como en el cine, sin embargo, sus talentos van mucho más allá de la actuación y la comedia. El mexicano fue bailarín de ballet en su juventud, etapa en la que además aprendió a tocar diversos intrumentos, incluido el piano. El actor ha compartido sus conocimientos musicales no sólo con su hija Aislinn, sino también con las pequeñas Aitana y Kailani, su hija menor y su nieta respectivamente. Pero la faceta que no se le conocía al actor es la de cantante, hasta ahora, que su esposa Alessandra Rosaldo la ha mostrado en redes sociales. Durante una salida en auto, la integrante de Sentidos Opuestos se convirtió en paparazzi al captar el momento en el que Eugenio cantaba apasionadamente mientras conducía. Sin quitar la vista del camino, la estrella de The Valet interpretó algunos temas de José José, de quien resultó ser un gran fan. Al principio se resistió un poco a ser grabado, pero después se desinhibió por completo y con toda la soltura cantó Dos y El Triste, incluso invitó a su hija Aitana a que se le uniera. Este espontáneo karaoke en el coche se tornó de lo más entretenido, con todo y que Eugenio terminó un poco ronco por cantar; haz click abajo para verlo.